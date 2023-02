Älykodissa ei tarvitse tinkiä sisustustyylistä

Schneider Electricin Wiser Ready -alusta yhdistää rakennusalan ammattilaiset ja älykotia haluavat kuluttajat 17.1.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Wiser Ready mahdollistaa rakennusliikkeille ja talotehtaille helpon ja kustannustehokkaan tavan tarjota älykotivalmiutta asiakkailleen. Asunnon ostaja, rakentaja tai remontoija saa asuntoonsa älykotivalmiuden valitsemalla älykkäät sähkökalusteet. Wiser-järjestelmää voi päivittää sen mukaan, mitä toimintoja haluaa lisätä itse laajan jälleenmyyjäverkoston kautta. Älykodin toiminnallisuuksia voi myöhemmin itse laajentaa kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Wiser-älykotikalusteita on saatavilla Schneider Electricin suosittuun Exxact-kalustesarjaan, joka on jo nyt vakiovarusteena monissa uusissa asunnoissa. Wiser yhdistää saumattomasti yhden markkinoiden laajimmista sähköasennuskalustesarjoista älypuhelimella käytettäväksi älykotijärjestelmäksi. Tiedote, 17.1.2022 – Schneider Electric on tuonut perinteisten sähkökalusteiden rinnalle Wiser-älykotikalusteet, jotka on helppo valita jo asuntoa suunniteltaessa. Yhä useampi rakentaja ja remontoija etsii tällä hetkellä kohteeseensa älykotiominaisuuksi