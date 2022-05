Älynväläys tervehtii hotellihuoneeseen saapujaa – Sokos Hotel Arina toivottaa vierailijan tervetulleeksi valolla

Schneider Electric yksi Euroopan tasa-arvojohtajista – Suomessa maayhtiön johtajista 36 prosenttia naisia 7.2.2022 12:13:50 EET | Tiedote

Schneider Electric sijoittui 20 parhaan joukkoon Euroopan suurten yritysten vertailussa European Women On Boards -järjestön sukupuolten monimuotoisuusindeksi -raportissa. Schneider Electric nimettiin oman alansa johtavaksi yritykseksi. 36 prosenttia Suomen maayhtiön johtajista on naisia. Tasa-arvositoumukset ovat osa yrityksen kestävän kehityksen tavoitteita vuodelle 2025. Schneider Electric, globaali energianhallinnan ja automaation asiantuntija, on saanut tunnustuksen European Women On Boards -järjestön (EWOB) sukupuolten monimuotoisuusindeksi -raportissa (GDI). Schneider Electric sijoittui 20 parhaan joukkoon Euroopan suurten yritysten vertailussa, ja se nimettiin Best Practice Leader -yritykseksi. Schneider Electric on nimetty myös alansa johtavaksi yritykseksi. Vuoden 2021 raportissa tutkittiin 668 eurooppalaista yritystä, joista suurin osa on julkisesti noteerattu ja listattu STOXX Europe 600 -listalla. Tuloksena saatu GDI on kokonaisindikaattori, joka heijastaa naisten osuutta y