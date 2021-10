Alzinova-yhtiön ALZ-101-rokotevalmisteen ensimmäinen kliininen tutkimus Alzheimer-potilailla sai aloitusluvan

Tämä Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla toteutettava ALZ-101-valmisteen vaiheen 1b kliininen tutkimus arvioi rokote-ehdokkaan siedettävyyttä ja turvallisuutta. Tutkimus selvittää samalla valmisteen kykyä saada aikaan toivottu immuunivaste, kun sitä annostellaan toistetusti. Myös sen vaikutusta Alzheimerin taudin biomerkkiaineisiin tutkitaan.

Tutkimus toteutetaan Suomessa yhteistyössä Alzinovan kumppanin CRST Oy:n (Clinical Research Services Turku) kanssa, jolla on pitkä kokemus Alzheimerin taudin lääketutkimuksista. Biomerkkiaineiden tutkimus tehdään tutkimusyhteistyönä Göteborgissa sijaitsevan Sahlgrenska-yliopistosairaalan kanssa. Tutkimus on jo saanut puoltavan lausunnon eettiseltä toimikunnalta. Ensimmäinen tutkimuspotilas aloittaa pian osallistumisensa tutkimukseen.

Beeta-amyloidin kertymistä aivoihin pidetään yhtenä Alzheimer-tautiprosessin ydinpiirteenä. Erityisen haitallisina pidetään beeta-amyloidin liukoisia oligomeerimuotoja. ALZ-101-rokotevalmiste on suunnattu juuri näitä beeta-amyloidin muotoja vastaan. (Oligomeeri on yhdiste, jossa muutamat pienet molekyylit eli monomeerit ovat liittyneet toisiinsa kemiallisin sidoksin. Oligomeeri eroaa polymeereistä siinä, että oligomeereissä monomeereja on vain muutamia, kun taas polymeereissä niitä voi olla tuhansia.)

“Tämän terapeuttisen rokotteemme, ALZ-101:n, vieminen kliinisiin kokeisiin on tärkeä ja innostava edistysaskel pyrkiessämme hoitamaan Alzheimerin tautia ja estämään sen etenemistä.Alzheimerin taudin hoitoon tarvitaan uusia, nykyistä tehokkaampia keinoja. Tavoitteemme on kehittää pitkävaikutteinen, tehokas hoito, joka auttaa potilaita elämään aktiivisina ja itsenäisinä, ilman Alzheimerin taudin aiheuttamia rajoituksia. Se on nyt askelta lähempänä,” sanoo Kristina Torfgård, Alzinovan toimitusjohtaja.

