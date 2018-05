Amerikkalainen yrityskiihdyttämö valitsi suomalaisen startupin – 720 Degrees saa buustia Amerikan valloitukseen

720 Degrees on suomalainen sisäilmavalvontaan keskittynyt yritys, jonka mukaan kaikilla on oikeus hengittää terveellistä sisäilmaa. 720° mittaa ja analysoi asiakkaidensa sisäilman laatua, muun muassa hiukkasia, VOC-päästöjä, ilmankosteutta, lämpötilaa, hiilidioksidia sekä melutasoja pysyvällä mittausmenetelmällä. www.720.io. Yrityksellä on noin 20 työntekijää ja sen asiakkaita ovat muun muassa Tieto, Lemminkäinen ja Newsec.