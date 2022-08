Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry vahvistaa ammattiin valmistavien oppilaitosten tietopohjaista toimintatapaa

Tieteelliset seurat ovat tärkeä toimija ja yhteistyökanava opettajien, opettajankouluttajien, käytännön koulutuksen kehittäjien ja tieteellistä tutkimusta tekevien tutkijoiden välillä. Vuonna 1992 Suomeen perustettiin Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura, Ottu ry, joka sai lyhenteensä OTTU latinankielisistä sanoista Omicron Tau Theta, Upsilon amerikkalaisen kattojärjestöjen osastojen mukaan. Vuonna 2022 OTTU ry. on toiminut kolmekymmentä vuotta. Se on Suomessa ainoa ammatillisen koulutuksen tutkimusta edistävä seura, jonka tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen tietoperusteisuutta, ja tutkimuksen hyödyntämistä koulutuksen kehittämisessä suomalaisen ammattiosaamisen vahvistamiseksi.

OTTU ry on tieteellinen seura, jonka keskeisiä toimintamuotoja ovat joka vuosi oppilaitosyhteistyössä järjestettävät Ammattikorkeakoulutuksen- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät. Tänä vuonna tutkimuspäivät järjestävät Lapin yliopisto, ammattikorkeakoulu ja Rovaniemen ammattiopisto REDU Rovaniemellä (ks. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2022 (ulapland.fi). Yhdistyksen tehtävänä on JUFO1 -luokitellun tiedelehden Ammattikasvatuksen aikakauskirjan julkaiseminen, ajankohtaisiin teemoihin liittyvät esitelmä- ja keskustelutilaisuudet, aktiivinen tutkimus- ja julkaisutoiminta, kansainväliset yhteistyöverkostot, alan tiedotuksesta tiedotus sosiaalisessa mediassa sekä vuosittain jaettava tunnustuspalkinto ammattikasvatusta, ammatillista koulutusta tai ammatillista korkeakoulutusta koskevasta tutkimuksesta. OTTU ry juhlii kolmekymmentävuotista taivaltaan järjestämällä perjantaina 26. elokuuta kutsuvierasseminaarin Tieteiden talolla Helsingissä: Tervetuloa OTTU ry:n 30-vuotisjuhlaseminaariin 26.8.2022 - Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry.

Yhteyshenkilöt