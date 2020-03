Ammattilainenkin saattaa tippua polvilleen kroonisen kivun edessä

Susanna Valkaman juuri ilmestyneessä esikoiskirjassa Minun kipukirjani - Talikolla kipua päähän (Basam Books 2020) sukelletaan syvälle avuttoman potilaan maailmaan fysioterapeutin silmin.

Susanna Valkama kertoo esikoiskirjassaan Minun kipukirjani - Talikolla kipua päähän (Basam Books 2020) kroonisista nivelkivuistaan arkisesti ja rehellisesti. Hän tuo esille avoimesti, miten kipu vaikutti hänen elämäänsä, mieleensä ja ajatuksiinsa. Kipu pakotti fysioterapeutin potilaan rooliin ja tuskamuisti piti pitkään ajatuksia pihdeissään.

Talikko symboloi Susannan asennetta laittaa kipu ruotuun huumorilla, tiedolla, tahdolla, valoisuudella ja maanläheisellä otteella. Kirja on elämänmakuinen. Kipua tulisi hoitaa monipuolisesti, ei pelkästään diagnoosin tai lääkityksen kautta. Kirja kertoo matkasta kipuun ja keinoista siitä pois. Kirjailijan lapsiperheen arki kaikissa väreissään ja pohjalaiset juuret kulkevat ammattilaisen otteen rinnalla.

Susannan tarina antaa voimaa kroonisen kivun kanssa kamppaileville. Kipuun kannattaa yrittää vaikuttaa, mutta sekin on sallittua, että aina ei jaksa. On oltava myös armollinen itselleen. Teos on rohkea, erilainen terveyskirja ja lukuelämys, joka välillä naurattaa ja välillä itkettää.

Susanna Valkama on fysioterapeutti, erityispedagogiikan maisteri, väitöstutkija, luennoitsija ja taijiopettaja.