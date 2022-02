Ammattiliitto JHL irtisanoi yhteistyösopimuksen Teboilin kanssa

Jaa

Ammattiliitto JHL on sanonut irti yhteistyösopimuksen Teboil-yhtiön kanssa. Teboil on venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin tytäryhtiö. Yhteistyön lopettaminen on vastalause Venäjän sotatoimille Ukrainassa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on irtisanonut yhteistyökumppanuutensa Teboilin kanssa Venäjän epäinhimillisen hyökkäyksen vuoksi Ukrainaan. JHL:n muovisessa jäsenkortissa oleva polttoaine-etu ei enää ole voimassa. Liitto etsii vaihtoehtoista palveluntarjoajaa. – Venäjän hyökkäys on julma ja rikkoo kaikkia kansainvälisiä sopimuksia, sanoo JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine. JHL vaatii Venäjää lopettamaan sodan heti. JHL:n hallitus paheksuu Venäjän toimia vahvasti. JHL:n hallitus tukee Ukrainan vapaata valtiota ja kansaa mm. lahjoittamalla humanitaarista tukea Unicefin ja SPR:n kautta. Lisätiedot: JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772

Avainsanat irtisanominenJHLTeboilUkrainaVenäjäyhteistyösopimus

Kuvat Lataa

Linkit