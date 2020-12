Ammattiliitto JHL kiittää koronalisää maksaneita työnantajia: Nyt muiden on seurattava esimerkkiä, koronalisä kuuluu kaikille

Ammattiliitto JHL kiittää koronalisää eri muodoissa henkilöstölleen maksaneita työnantajia. Mikäli koronalisästä ei työpaikalla ole vielä neuvoteltu, niin nyt on korkea aika huomioida kaikki palveluita ja hyvinvointia ylläpitävät työntekijät.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL kiittää sairaanhoitopiirejä ja sote-kuntayhtymien johtoa kaikkien henkilöstöryhmien merkityksen huomioimisesta koronatyössä tulevina juhlapyhinä ja koronapiikkien aikana.

- JHL laittoi jo viime keväänä työnantajille paikallisneuvottelupyyntöjä koronalisästä. Nyt työnantajat ovat vihdoinkin aloittaneet paikallisneuvotteluita ja kauan kaivattua koronalisää on jo sovittu maksettavan erilaisten korotettujen lisien muodossa henkilöstölle, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine toteaa.

JHL kiittää sote-kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien johtoa, että he ovat näillä koronalisiksi kutsutuilla erityis- ja korotetuilla lisillä halunneet varmistaa potilasturvallisuuden ja henkilöstön saatavuuden. Henkilöstöä on huomioitu muun muassa lääkäreistä sairaanhoitajiin ja laitoshuoltajista välinehuoltajiin ja hengityslaitteiden huoltajiin.

- Osa sairaanhoitopiireistä neuvottelee parhaillaan henkilöstönsä huomioimisesta. Heille toivotamme viisautta huomioida koko henkilöstö ja tehdä pitkäkestoisia ratkaisuja lyhyiden temppujen sijaan, Niemi-Laine pyytää.

- Positiivista on, että myös yksityisellä sektorilla on esimerkiksi Terveystalo on huomioinut koko henkilökuntansa koronataistossa. Kaikki sairaaloiden henkilöstöryhmät ovat tärkeitä koronaviruksen vastaisessa taistelussa, Niemi-Laine huomauttaa.

Suunta on oikea, mutta myös muilla aloilla olisi syytä löytää ja päätyä samanlaisiin ratkaisuihin.

- Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa, kuljetus- ja turvallisuusaloilla on kriittisiä ammattiryhmiä, jotka ovat koronalisänsä ansainneet. On suuri määrä henkilöstöryhmiä, jotka tekevät koronan taltuttamiseksi viruksen kanssa silmätysten työtä altistuen tartunnalle ja laittaen näin henkensä alttiiksi. Työnantajien tulee palkita henkilöstöä tällaisesta rohkeudesta laajasti, Niemi-Laine kehottaa.

- Haluan lisäksi kiittää sairaanhoitopiirien ja sote-kuntayhtymien johtoa siitä, että monin paikoin on paikallisesti sovittu, ettei toimintojen uudelleenjärjestelyissä työntekijöitä lomauteta, vaan siirretään uusiin tehtäviin. Tämä on arvokas viesti siitä, että koko henkilöstö on tärkeä yhteisessä taistelussa, Päivi Niemi-Laine toteaa lopuksi.

Lisätietoja: puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, JHL, p. 040 702 4772