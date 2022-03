Ammattiliitto Jyty hylkäsi kunta-alan sovintoesityksen

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala jätti kunta-alalle sopimusesityksen tiistai-iltana 29. maaliskuuta. Kaikkien neuvotteluosapuolten oli annettava vastaus esitykseen keskiviikkona 30. maaliskuuta kello 18.



– Pidän erittäin valitettavana sitä, että sovintoehdotus jouduttiin hylkäämään, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima harmittelee.



– Sovintoehdotuksesta puuttui kuitenkin meille tärkeitä elementtejä, eikä esimerkiksi esitetty palkankorotusten malli ollut missään nimessä riittävä, Jytyn puheenjohtaja toteaa.



– Tavoitteenamme on edelleen reilut korotukset kaikille kunta-alan ammattiryhmille, Jytyn puheenjohtaja jatkaa.



Kuntasektorilla sopimuksista neuvottelevat palkansaajien pääsopijajärjestöt Julkisen alan unioni JAU (Jyty ja JHL), Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE ry (Super, Tehy, SPAL). Vastapuolella työnantajia neuvotteluissa edustaa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.



Kunta-alan uusista virka- ja työehtosopimuksista on neuvoteltu tammikuusta alkaen. Neuvottelut siirtyivät sovitteluun 7.3. alkaen. Kunta-alalla on oltu jo 1.3. alkaen sopimuksettomassa tilassa, jolloin työrauhavelvoitetta ei ole.



Nyt näyttää vahvasti siltä, että seuraava lakko on edessä ensi viikolla Oulussa ja Turussa 6.–7. 4. Lisäksi lakkovaroitus on annettu koko pääkaupunkiseudulle Helsinkiin, Vantaalle, Espooseen ja Kauniaisiin 19.–25.4.2022. Aiemmin lakkoja on ollut Jyväskylässä ja Rovaniemellä ja tällä viikolla Tampereella ja Kuopiossa.



Kaikkiaan Jytyn, JHL:n ja JUKOn lakonuhka koskee jopa 81 000:ta kuntapalkansaajaa. Järjestöjen kolmas, koko Suomea koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto kuntasektorille alkaa 4. huhtikuuta ja päättyy 10. Huhtikuuta.



Lisätietoja medialle: Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi



Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.