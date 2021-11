Ammattiliitto Jyty jatkaa lakkoa Arkea Oy:ssä

Jyty varoittaa työehtojen sopimusshoppailun tiestä 26.5.2021 13:27:14 EEST | Tiedote

Ammattiliitto Jytyn liittovaltuusto on äärimmäisen huolestunut kehityksestä, jossa kunnat työnantajina ovat lähteneet lisääntyvässä määrin sopimusshoppailun tielle heikentämällä useimmiten pienipalkkaisten ja muutenkin heikoimmassa asemassa olevien naisvaltaisten alojen henkilöstön työehtoja. Tätä niin sanottua työehtosopimusshoppailua on kustannussäästöihin vedoten harrastettu aiemmin yrityksissä, mutta viime vuosina se on yleistynyt myös julkisissa palveluissa kunnissa ja niiden omistamissa yhtiöissä.