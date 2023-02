Ammattiliitto Pro hyväksyi neuvottelutulokset teknologiateollisuuden sekä suunnittelu- ja konsulttialan työehtosopimuksiksi

Pron hallitus hyväksyi eilen 9.2. syntyneet neuvotteluratkaisut teknologiateollisuuden sekä suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden uusiksi työehtosopimuksiksi ajalle 10.2.2023–30.11.2024. Alojen kaikki työtaistelutoimet päättyvät ja 11.2.2023 alkavaksi ilmoitettu lakko peruuntuu.

Palkkoja korotetaan ensimmäisenä vuonna 3,5 prosentin kustannusvaikutuksella ja toisena vuonna 2,5 prosentin kustannusvaikutuksella. Lisäksi kaikille maksetaan vuonna 2023 kertaerä.

– Sopimus on kustannusvaikutukseltaan samanlainen kuin mitä tällä sopimuskaudella on jo sovittu. Olemme tyytyväisiä, että sopimus syntyi, vaikkakaan lakoilta ei tällä kertaa vältytty. Erityiskiitos sovittelija Jukka Ahtelan panoksesta sopimuksen saavuttamiseksi, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo.

Pron teknologiateollisuuden sopimuksen piirissä on noin 28 000 toimihenkilöä. Se on Pron suurin toimihenkilösopimus. Pron suunnittelu- ja konsulttialansopimuksen piirissä on noin 6 000 toimihenkilöä.