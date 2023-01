Ammattiliitto Pro ilmoitti kolmipäiväisestä lakosta ja ylityökiellosta kemian alalle

Kolme päivää kestävä työnseisaus koskee 13.2.2023 kello 0.00 – 15.2.2023 kello 23.59 välillä alkavia työvuoroja. Lakon piirissä on kaikki kemianalan toimihenkilösopimuksen soveltamisalan mukainen työ, jota tehdään nimetyissä yrityksissä riippumatta siitä, minkä yrityksen palveluksessa toimihenkilö työskentelee. Katso lista lakon piirissä olevista yrityksistä tiedotteen lopusta.

Kemian alan toimihenkilöiden työehtosopimuksesta on neuvoteltu marraskuusta 2022 alkaen, ja sitä ennen neuvoteltiin pari kuukautta palkkaratkaisusta. Pron lähtökohta on, että kaikkien toimihenkilöiden palkkakehitys turvataan riittävän suurella yleiskorotuksella. Tämä on nyt erityisen tärkeää hintojen voimakkaan nousun vuoksi. Palkalla on tultava toimeen.

Neuvottelut ovat venyneet poikkeuksellisen pitkiksi, ja osapuolten näkemyserot palkankorotuksista ovat edelleen suuret. Työpaikoilta tulleiden viestien mukaan riittävä palkankorotus kaikille maksettavana yleiskorotuksena koetaan niin tärkeäksi, että sen puolesta ollaan valmiit lakkoon.

Pro on valmis jatkamaan neuvotteluja viipymättä, ja tavoitteena on mahdollisimman nopeasti saavuttaa työehtosopimusratkaisu neuvottelemalla.

Ylityökielto sekä työasioissa vapaa-ajalla matkustamisen kielto alkavat 30.1.2023 ja koskevat kaikkia kemianalan toimihenkilösopimuksen soveltamisalalla työskenteleviä lukuun ottamatta tekstiilihuoltoalaa. Ylityökielto päättyy 10.2.2023 kello 23.59.

Lakon piirissä olevat kemian alan yritykset ovat:

Bayer Oy, Turku

Bayer Nordic SE, Turku

Fermion Oy, Hanko

Fermion Oy, Oulu

Fermion Oy, Espoo

Genencor International Oy, Jämsänkoski

Genencor International Oy, Hanko

Jervois Finland Oy, Kokkola

Kemira Oyj, Espoon tutkimuskeskus

Medisize Oy, Ensolantien yksikkö

Medisize Oy, Lammintien yksikkö

Neste Oyj Innovaatio, Neste Oyj Innovaatio

Orion Oyj, Espoo

Umicore Finland Oy, Kokkola

Yara Suomi Oy, Siilinjärvi

Yara Suomi Oy, Uusikaupunki