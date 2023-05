Ammattiliitto Pro: Kaksi uutta lakkovaroitusta yksityiselle sosiaalipalvelualalle

Pro on antanut tänään kaksi uutta lakkovaroitusta yksityiselle sosiaalipalvelualalle yhdessä muiden työntekijäjärjestöjen kanssa. Jos työehtosopimusneuvotteluissa ei löydy sopua, uudet lakot alkavat 31. toukokuuta. Uudet lakot kohdistuvat Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueen lastensuojeluun sekä yksityisiin päiväkoteihin.

Lastensuojelun lakon piirissä olevat toimipisteet löydät täältä. Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon 31.5.2023 klo 00:01 ja lauantain 3.6.2023 klo 23:59 välisenä aikana. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Varhaiskasvatukseen lakon piirissä olevat yksityiset päiväkodit löydät täältä. Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon 31.5.2023 klo 00:01 ja perjantain 2.6.2023 klo 23:59 välisenä aikana. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Pro on jo aiemmin ilmoittanut varhaiskasvatukseen ja ympärivuorokautiseen palveluasumiseen kohdistuvista lakoista. Ne alkavat 23.5., jos sopua ei synny ennen sitä. Lisäksi yksityisellä sosiaalipalvelualalla on ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka on voimassa 30.5.2023 kello 13.00 asti.

Yksityisen sosiaalipalvelualan tilannetta on soviteltu viikon ajan tuloksetta. Ongelmana on yksityisen sosiaalipalvelualan palkkaus. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla palkat ovat pienempiä kuin julkisella sotesektorilla ja siksi työntekijät vaihtavat parempien palkkojen perässä julkiselle sektorille.

– Yksityisen sosiaalialan palkkaus pitää saada kuntoon. Palkalla pitää tulla toimeen, ja palkkojen pitää olla niin kilpailukykyisiä, että alalle saadaan työntekijöitä tulevaisuudessakin, johtaja Niko Simola sanoo.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluja käyvät Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote sekä Sosiaalipalvelualan allianssi Salli. Ammattiliitto Pro kuuluu Sallin neuvottelujärjestöön yhdessä Ammattiliitto Jytyn ja Suomen Terveydenhoitajaliiton STHL:n kanssa. Työnantajapuolta edustaa Hyvinvointiala HALI.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelee noin 70 000 työntekijää.