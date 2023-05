Ammattiliitto Pro: Lakkovaroitus yksityiselle sosiaalipalvelualalle

Ammattiliitto Pro on antanut tänään uuden lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Lakonuhka koskee 28 ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikköä Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Lakon piirissä olevat työpaikat löydät täältä. Lakko alkaa torstaina 1.6.2023 klo 00.01 ja päättyy lauantaina 3.6.2023 klo 23.59. Työtaistelu koskee lakon aikana alkavia työvuoroja.

Pro antoi eilen kaksi lakkovaroitusta yksityiselle sosiaalipalvelualalle. Nämä lakot kohdistuvat lastensuojeluun sekä yksityisiin päiväkoteihin Uudenmaalla ja Varsinais-Suomessa. Lisäksi Pro on jo aiemmin ilmoittanut varhaiskasvatukseen ja ympärivuorokautiseen palveluasumiseen kohdistuvista lakoista. Hätätyö on rajattu lakkojen ulkopuolelle.

Alalla on myös ylityö- ja vuoronvaihtokielto, joka koskee kaikkia yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä prolaisia. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa 30.5. kello 13 asti.

Jämerät toimet tarpeen

Alan työehtosopimuksesta on neuvoteltu tammikuusta lähtien, ja tilannetta on soviteltu reilun viikon ajan. Ratkaisua ei ole löytynyt alan palkkatason nostamiseen sekä palkkaerojen kuromiseen yksityisen sosiaalipalvelualan ja julkisen sektorin välillä. Palkkaero on johtanut siihen, että työntekijät vaihtavat yksityiseltä sosiaalipalvelualalta julkiselle sektorille.

- Yksityisen sosiaalipalvelualan tilanne on kestämätön. Alan palkkaus pitää saada kuntoon. Vain sillä varmistetaan, että alalle saadaan työntekijöitä tulevaisuudessakin, johtaja Niko Simola sanoo.

Kiistan osapuolet tapaavat seuraavan kerran maanantaina 22.5. valtakunnansovittelijan toimistolla.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvottelevat Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote sekä Sosiaalipalvelualan allianssi Salli. Ammattiliitto Pro kuuluu Sallin neuvottelujärjestöön yhdessä Ammattiliitto Jytyn ja Suomen Terveydenhoitajaliiton STHL:n kanssa. Työnantajaa edustaa Hyvinvointiala HALI.

Lisätiedot: Johtaja Niko Simola, 040 566 8517