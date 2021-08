Ammattina elämykset -rekrytointitapahtuma tarjoaa työmahdollisuuksia tapahtumien parissa

Korona on vaikuttanut tapahtuma-alaan isosti, joten tarve uusille tapahtuman tekijöille on suuri. Logomo järjestää 22.9.2021 Ammattina elämykset -rekrytointitapahtuman, jonka tavoitteena on rekrytoida uusia työntekijöitä Logomon tapahtumiin.

Rekrytointitapahtuma järjestetään yhdessä Logomon yhteistyökumppanien kanssa. Töitä on tarjolla monipuolisesti esimerkiksi siistijöille, kokeille, baarityöntekijöille, AV- ja esitystekniikan asiantuntijoille sekä järjestyksenvalvojille. Ammattina elämykset -tapahtuma tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä tutustumaan erilaisiin työtehtäviin, joita onnistuneen tapahtuman järjestämiseen kuuluu. Päivän aikana on mahdollista osallistua ohjatuille esittelykierroksille, joissa tapahtumien järjestämiseen pääsee perehtymään konkreettisesti. Esittelykierrosten jälkeen rekrytointipäivän osallistujan on mahdollista ilmoittaa yrityksille kiinnostuksestaan työskennellä Logomossa. Tapahtuman jälkeen on mahdollista jäädä istumaan iltaa Logomon Teatroon. “Halusimme luoda täysin uudenlaisen rekrytointitapahtuman” Logomon toimitusjohtaja Päivi Rytsä kuvaa tapahtumaa ainutlaatuiseksi mahdollisuudeksi osaaville tekijöille. “Halusimme luoda täysin uudenlaisen tapahtuman, jossa pääsemme näyttämään hakijoille kaiken sen ammattitaidon ja työpanoksen, jonka elämyksien järjestäminen vaatii. Haluamme tutustuttaa hakijat tähän ainutlaatuiseen taloon ja sen myötä saada heidät innostumaan työnteosta meidän talossamme sekä tapahtuma-alalla", Rytsä kertoo. Työmahdollisuuksiin tutustuessa pääsee tapahtuman kävijä myös nauttimaan Logomon ravintolamaailman tarjoiluista. Myös audiovisuaalista herkkua on tarjolla. “Tapahtumaan osallistujat pääsevät myös ensimmäisten joukossa kuuntelemaan Logomon uutta PA-järjestelmää, joka on Suomessa ainoa laatuaan”, Rytsä sanoo. Tapahtuma on luotu yhdessä lukuisien yhteistyökumppanien kanssa Rytsä suosittelee päivää kaikille, joita kiinnostaa olla mukana toteuttamassa ammattitaitoisia tapahtumia. “Logomossa poikkeuksellista ja ainutlaatuista ovat useat eri ammattitaitoiset kumppanit. Halusimme luoda rekrytointipäivän yhdessä näiden kumppaneiden kanssa, jotka ovat mukanamme luomassa elämyksiä päivittäin. Ammattina elämykset – tapahtumassa pääsee monipuolisesti näkemään eri alojen ammattilaisia ja kokeilemaan tapahtumatuotannon arkea.” Tapahtuma toteutetaan terveysturvallisesti ja tuoreimpia suosituksia ja mahdollisia rajoitteita noudattaen. Paikkoja tapahtumaan on rajatusti, joten kannattaa olla nopea. Ilmoittautumisaikaa on 16.9.2021 klo 16:00 asti.

