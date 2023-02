Ammattioikeutensa takaisin saaneiden määrä nousi

Viime vuonna yhteensä 91 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöä menetti ammattioikeutensa. Määrä nousi hieman edellisvuodesta, jolloin oikeutensa menetti 86 ammattihenkilöä. Ammatinharjoittamisoikeuden rajoituspäätöksiä tehtiin 39 vuonna 2022. Näistä lääkäreitä koskevia oli 24, joista lääkkeenmääräämisoikeutta koskevia rajoituspäätöksiä oli 19.



Ammatinharjoittamisoikeuden poistamisen tai rajoittamisen taustalla on usein päihdeongelma, muut terveydentilaan liittyvät syyt, ammattitaidon puutteet tai muu epäasianmukainen toiminta. Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö voi menettää oikeutensa harjoittaa ammattiaan tai hänen oikeuksiaan voidaan rajoittaa, jos se on asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi perusteltua. Tavoitteena on silloin estää asiakkaiden ja potilaiden hoidon vaarantuminen.



Ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamista, poistamista ja palauttamista koskevat asiat käsitellään Valvirassa toimivassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnassa. Lautakunta käsittelee myös asiat, jotka koskevat ammattinimikkeen käytön kieltämistä ja kirjallista varoitusta.



Valviran julkaisemia valvontalautakunnan tilastoja terveydenhuollon ammattihenkilöistä on saatavilla avoimen datan palvelussa (avoindata.fi). Tiedot koskevat laillistettujen lääkäreiden ja sairaanhoitajien sekä terveydenhuollon nimikesuojattujen lähihoitajien ammattioikeuksien menetystä tai rajoittamista vuosina 2010–2022.