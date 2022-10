Ammattitaidon maailmanmestaruuksista kilpaillaan lokakuussa Helsingissä

On ainutlaatuista, että Suomi pääsee järjestämään tätä suurtapahtumaa. Sen mahdollistaa hajautettu malli, joka otettiin käyttöön, kun alun perin Kiinan Shanghaihin suunniteltu suurtapahtuma peruuntui koronan vuoksi. Yksin Suomella ei olisi kapasiteettia järjestää kilpailuja, jos kaikkien lajien ja kilpailijoiden pitäisi olla yhden katon alla, niin suureksi kilpailujen laji- ja osanottajamäärä on paisunut. Kilpailulajeja on yhteensä 62, ja kilpailijoita koko kisassa on yli tuhat 58 maasta. Nyt kisat järjestetään syksyn 2022 aikana ympäri maailmaa noin 15 maassa, joista suurin vetovastuu on Suomella, Itävallalla, Ranskalla, Saksalla, Sveitsillä ja Etelä-Korealla.

Vielä pitkälle keväälle 2022 näytti siltä, että kisat pystytään järjestämään Shanghaissa. Kun selvisi, että näin ei ole, tuli hetken epäusko ja pettymys: ”´Tässäkö tämä oli?´ Tällä olen kuvannut kilpailijoiden sen hetken mietteitä.” Skills Finlandin toiminnanjohtaja Maria Ekroth kuvailee ja kertoo, kuinka juuri kilpailijat ja heidän kova työnsä olivat kannustin sille, että erittäin nopealla aikataululla lähdettiin järjestämään kisoja Suomeen. ”Me ajattelimme heti, että haluamme olla osa ratkaisua ja varmistaa, että tavalla tai toisella kilpailijat pääsevät kilpailemaan kansainvälisellä tasolla. Siksi tartuimme innolla mahdollisuuteen lähteä toteuttamaan osan lajeista Suomessa. Aloitimme tyhjältä pöydältä ilman rahoitusta tai muuta.” Myös lukuisat ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat vahvasti mukana tekemässä kisoja.

”Olemme valtavan innoissamme kunniasta järjestää kisat Helsingissä. Odotamme paikalle runsaasti kansainvälistä kilpailuyleisöä sekä oppilaitosten opiskelijoita katsomaan, minkälaista näiden alojen työt ovat ja miten vaikuttavia asioita huippuammattilaiset pystyvät osaamisellaan tekemään”, Ekroth toteaa.

Suomesta kisoihin osallistuu kolme huippuosaajaa. Veera Huomo (kauneudenhoito), Jenna Maukonen (muoti ja vaatetus) ja Kiia Ylönen (floristiikka). Heille ammatillinen koulutus on todellinen uravalinta, ei toissijainen ratkaisu. Ammatillinen kehittyminen on kilpailijoille tärkeää ja olennainen syy lähteä kilpailemaan. WorldSkills-kilpailu on hieno tilaisuus kokeilla omia rajoja ja haastaa osaamista. Näiden kolmen kilpailijan lisäksi Suomen ammattitaitomaajoukkueen 25 muuta kilpailijaa kilpailevat muissa maissa. Suurimmassa osassa lajeista kilpailijat voivat täyttää kilpailuvuonna korkeintaan 22 vuotta.

Tervetuloa seuraamaan kisoja Messukeskuksen halliin 4. Toimittajat ovat tervetulleita myös tapahtuman avajaisiin ja päättäjäisiin, jonne voi rekisteröityä täällä: https://www.surveymonkey.com/r/W3JSZLK. Tilaisuuksissa on luvassa kiinnostavia puheenvuoroja, kisatunnelmaa (päättäjäisissä mitalien jako) sekä lasillinen kuplivaa ja pientä purtavaa.

WorldSkills-kilpailun Suomessa järjestettävää osuutta koordinoi Skills Finland, joka edustaa Suomea kansainvälisessä WorldSkills International -järjestössä. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja lisäksi lajeihin saadaan sponsorirahoitusta. Myös moni ammatillisen koulutuksen järjestäjä on mukana lajien järjestämisessä.