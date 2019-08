Ammattitaidon MM-kilpailu WorldSkills: Suomen joukkueelle yksi mitali ja seitsemän kunniamainintaa

Nuorten ammattitaidon MM-kilpailu WorldSkills on päättynyt Kazanissa Venäjällä. Suomesta kilpailuun osallistui 27 nuorta oman ammattinsa huippuosaajaa. He saavuttivat yhteensä yhden mitalin ja seitsemän Medallion for Excellence -kunniamainintaa.

Pinja Harakkamäki. Kuva: WorldSkills

Pinja Harakkamäki Tampereen seudun ammattiopisto Tredusta saavutti hopeaa laborantti-lajissa. Pinja opiskelee Tredussa laboratorioalan perustutkintoa ja suorittaa samalla lukio-opintoja. Kilpailussa jaetaan mitalien lisäksi Medallion for Excellence -tunnustus kilpailijoille, jotka ovat saavuttaneet oman lajinsa keskiarvoa paremman tuloksen. Suomen joukkueesta tunnustuksen saivat: Informaatioteknologia: Eemil Ahonen, Gradia

Hitsaus: Miika Viitala, Osao

Elektroniikka: Joonatan Kivelä, Osao

Muoti ja vaatetus: Melissa Kuisma, Gradia

Kokki: Kaisla Heimala, Perho Liiketalousopisto

Ravintolapalvelu: Suvi Minkkinen, Gradia

Viherrakentaminen: Wilhelmiina Saarijärvi, SASKY koulutuskuntayhtymä ja Veikko Tahvanainen, Riveria Ammattitaidon MM-kilpailu WorldSkills Kazan 2019 järjestettiin 22.–27.8.2019 Kazanissa Venäjällä. Kilpailuun osallistui noin 1300 nuorta ammattilaista yli 60 maasta. He kilpailivat kukin omassa lajissaan, joita oli yli 50. Suomen joukkue osallistui 25 lajiin; muun muassa robotiikkaan, automaalaukseen, hitsaukseen ja hiusmuotoiluun. WorldSkills-kilpailuja on järjestetty jo 1950-luvulta alkaen. Suomi osallistui ensimmäisen kerran vuonna 1989. Vuosien kuluessa Suomi on saavuttanut WorldSkills-kilpailussa yhteensä 17 kultaa, 15 hopeaa, 24 pronssia ja 150 Medallion for Excellenceä (suoritus yli lajin keskiarvon). Kilpailijoiden haastattelupyynnöt ja lisätietoja Joukkue saapuu Helsinkiin torstaina 29.8. Haastattelupyynnöt joukkueenjohtaja Teija Ripattila 040 4552020 tai viestintäpäällikkö Katja Katajamäki, katja.katajamaki@skillsfinland.fi, 040 7320691. Facebook.com/ammattitaitomaajoukkue Twitter.com/SkillsFinland Instagram.com/SkillsFinland Kuvapankki: SkillsFinland.kuvat.fi Verkkosivut: skillsfinland.fi/maajoukkue ja worldskills2019.com

Kuvat Pinja Harakkamäki. Kuva: WorldSkills