Amnesty International ja Moomin Characters julkaisevat yhteisen tuotemalliston

Amnesty International ja Moomin Characters julkaisevat yhteistyössä muumiteemaisen tuotemalliston, joka sisältää muun muassa kangaskasseja, juomapulloja sekä paitoja. Malliston tuotteita koristavat Amnestyn pitkäaikaisen tukijan ja suomalaisten rakastaman Tove Janssonin piirtämät muumikuvitukset.

Amnestyn Suomen osasto on tehnyt yhteistyötä Moomin Charactersin kanssa myös vuonna 2020. Tällä kertaa yhteistyö on kansainvälistä, ja sen kautta juhlistetaan Amnesty Internationalin 60-vuotista taivalta ihmisoikeuksien puolustajana.

Tänä vuonna tuotteiden kuvituksissa näkyvät erityisesti kynttilät, joiden kautta symboloidaan toivoa. Mallisto pyrkii tuomaan esiin ajatuksen siitä, että kynttilä tuo valoa sinne, missä sitä milloinkin tarvitaan.

Kynttiläsymboliikka on myös tunnustus Amnesty Internationalin maailmankuululle logolle, jossa on piikkilankaan kiedottu kynttilä. Malliston tuotteissa esiintyvä lause “better to light a candle than curse the darkness” on peräisin vanhasta kiinalaisesta sananlaskusta, johon Amnestyn perustaja Peter Benenson usein vetosi.

Amnestyn Suomen osasto teki yhteistyötä Tove Janssonin kanssa jo 1980-luvulla. Tove ja hänen veljensä Lars Jansson piirsivät Amnestylle muumikuvituksia, jotka edustivat toivoa, oikeutta ja monimuotoisuutta. Janssonit tekivät paljon yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa, joiden kanssa he kokivat jakavansa saman arvopohjan.

“Tove ja Lars Janssonin piirtämät kuvitukset kertovat tekijöidensä arvoista ja asenteesta, jotka ovat hyvin samankaltaisia Amnestyn asenteen kanssa. Maailman suurimpana ihmisoikeusjärjestönä Amnesty on tunnettu uskostaan siihen, että asiat voivat muuttua paremmiksi, jos vain toimimme yhdessä ja taistelemme epäoikeudenmukaisuutta vastaan”, sanoo Roleff Kråkström, Moomin Charactersin toimitusjohtaja.

“Maailmassa tapahtuu paljon asioita, joiden muuttaminen voi tuntua mahdottomalta. Amnesty on kuitenkin 60-vuotisen taipaleensa aikana onnistunut saavuttamaan suuriakin ihmisoikeusvoittoja. Menneet kuusikymmentä vuotta osoittavat, että synkimmälläkin hetkellä kannattaa sytyttää kynttilä ja toimia, eikä vaipua epätoivoon”, kommentoi Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson.

Muumimalliston tuotteet ovat saatavilla rajoitetun ajan osoitteessa https://shop.moomin.com/collections/amnesty-x-moomin. Mallisto sisältää muun muassa Pure Waste -tekstiileistä tehtyjä college- ja t-paitoja sekä kangaskasseja ja Coston pipon. Mallisto täydentyy loppuvuoden aikana myös tulitikuilla ja SIGG-juomapulloilla.

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö. Amnesty tekee ihmisoikeudet tunnetuiksi, tutkii vakavia ihmisoikeusloukkauksia ja kampanjoi niitä vastaan kaikkialla maailmassa. Järjestön toiminta perustuu yksittäisten ihmisten tuelle. Amnestyn Suomen osasto perustettiin vuonna 1967.

Moomin Characters Oy Ltd on muumituotteiden ja tuotemerkin valvonnan virallinen taho. Kaikki Muumilaakson hahmot ovat maailmanlaajuisesti rekisteröityjä tavaramerkkejä. Moomin Characters Oy Ltd vastaa kaikista muumeihin liittyvistä asioista.