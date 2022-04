Amnesty ja Human Rights Watch: Etiopian Länsi-Tigrayssa on meneillään etninen puhdistus – alueelle vaaditaan välitöntä humanitaarista apua

Amnestyn ja Human Rights Watchin raportti pähkinänkuoressa

Etiopiassa sijaitsevan Länsi-Tigrayn asukkaisiin on kohdistunut laajamittainen etnisen puhdistuksen operaatio, jota ovat johtaneet naapuriosavaltio Amharan alueelliset joukot ja sen liittolaiset.

Siviiliväestöön kohdistuneet teloitukset, raiskaukset, joukkopidätykset ja pakkosiirrot voidaan katsoa sotarikoksiksi ja rikoksiksi ihmisyyttä vastaan.

Etiopian hallituksen tulee ryhtyä uskottaviin toimiin rikosten lopettamiseksi sekä sallia humanitäärisen avun pääsy alueelle – myös pidätyskeskuksiin –, ja varmistaa, että vakaviin rikoksiin syyllistyneet joutuvat vastuuseen teoistaan.

Tigreihin kohdistettu etninen puhdistus on pitkälti tapahtunut ulkomaailman katseilta piilossa, sillä Etiopian viranomaiset ovat vaikeuttaneet pääsyä Länsi-Tigrayhin ja estäneet riippumattoman monitoroinnin konfliktialueella. Ihmisoikeusjärjestöjen raportti ’We Will Erase You From This Land’: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing in Ethiopia’s Western Tigray Zone kuitenkin paljastaa, että Etiopian Länsi-Tigrayn alueelle muodostama väliaikaishallinto on yhdessä naapuriosavaltio Amharan alueellisten joukkojen kanssa järjestelmällisesti ajanut satoja tuhansia siviilejä kodeistaan ja syyllistynyt mielivaltaisiin teloituksiin, seksuaaliseen väkivaltaan, massapidätyksiin, ryöstöihin ja pakkosiirtoihin. Myös humanitaarisen avun pääsy alueelle on estetty.

”Amharan alueelliset joukot ja virkamiehet ovat vuodesta 2020 lähtien harjoittaneet häikäilemätöntä etnistä puhdistusta ja pakottaneet Länsi-Tigrayn tigret jättämään kotinsa”, toteaa Human Rights Watchin johtaja Kenneth Roth. ”Etiopian viranomaiset ovat johdonmukaisesti kieltäneet järkyttävien tekojen laajamittaisuuden ja suhtautuneet rikkomuksiin räikeän välinpitämättömästi.”

Amnesty Internationalin ja Human Rights Watchin tutkijat ovat työstäneet raporttia Länsi-Tigrayn tilanteesta yli vuoden ajan ja haastatelleet sitä varten yli 400 ihmistä, muun muassa pakolaisia, rikosten kohteiksi joutuneita ja silminnäkijöitä; sekä Länsi-Tigrayn etniseen enemmistöön kuuluvia tigrejä että Amharan osavaltion asukkaita. Tutkijat ovat myös tarkastelleet lääkinnällisiä ja rikosteknisiä raportteja, oikeudellisia dokumentteja, satelliittikuvia sekä valokuva- ja videotodisteita, jotka vahvistavat teot.

Järjestöt vaativat, että Etiopian hallitus takaa välittömästi humanitaarisen avun pääsyn Länsi-Tigrayn alueelle. Lisäksi organisaatiot edellyttävät, että mielivaltaisesti pidätetyt vapautetaan, siviileihin kohdistuneet rikokset tutkitaan ja syylliset saatetaan vastuuseen teoistaan.

”Muiden maiden on ryhdyttävä toimiin etnisen puhdistuksen pysäyttämiseksi ja varmistettava, että tigret voivat palata koteihinsa turvallisesti ja vapaaehtoisesti. Tarvitaan laajaa kansainvälistä yhteistyötä, jotta hirvittävien rikosten kohteiksi joutuneet saavat oikeutta”, sanoo Amnesty Internationalin pääsihteeri Agnès Callamard.

Laajamittainen etnisen puhdistuksen operaatio

Länsi-Tigray on Etiopiassa sijaitsevan Tigrayn osavaltion hallinnollinen alue, jossa rajakiistat ja etniset jännitteet ovat kärjistyneet vuodesta 1992 lähtien. Varsinainen kriisi puhkesi marraskuussa 2020, kun Etiopian hallituksen joukot (ENDF) ja niiden liittolaiset yhdessä Amharan alueellisten joukkojen ja miliisin kanssa ottivat haltuunsa Länsi-Tigrayn aluehallinnon sitä johtaneelta Tigrayn kansan vapautusrintamalta (TFPL).

Ensimmäisten taisteluiden yhteydessä Etiopian hallituksen joukot ja sen liittolaiset pommittivat summittaisesti läntisen Tigrayn kaupunkeja ja teloittivat mielivaltaisesti siviilejä. Kymmenet tuhannet pakenivat naapurimaahan Sudaniin ja Tigrayn maakunnan muihin osiin.

Tigrayn kansan vapautusrintama puolestaan syyllistyi sotarikoksiin marraskuun 9. päivänä 2020 Amharassa sijaitsevan Mai Kadran kaupungin verilöylyssä, jonka yhteydessä joukot surmasivat paikallisväestöä ja vierastyöläisiä. Tapahtuneen jälkeen Länsi-Tigrayn väliaikaishallinto ja Amharan puolisotilaalliset joukot aloittivat tigreihin kohdistuvan laajamittaisen ja koordinoidun vainon ja etnisen puhdistuksen.

Sen myötä läntisen Tigrayn kaupunkeihin ilmestyi kylttejä, joissa tigrejä kehotettiin poistumaan alueelta. Lentolehtisissä ilmoitettiin, että tigreillä on 24 tai 72 tuntia aikaa poistua, mikäli he eivät halua tulla tapetuksi. Etiopian viranomaiset pidättivät tuhansia ihmisiä ja veivät heidät äärimmilleen täytettyihin pidätyskeskuksiin, joissa vankeja pahoinpideltiin. Amnesty International ja Human Rights Watch uskovat, että tuhansia ihmisiä on edelleen vangittuina hengenvaarallisissa olosuhteissa. Amharan alueellisten joukkojen raportoidaan myös syyllistyneen joukkoraiskauksiin, fyysiseen ja psyykkiseen hyväksikäyttöön, sieppauksiin ja seksuaaliseen orjuuttamiseen.

Amharan joukot – ja joissain tapauksissa myös Länsi-Tigrayssa toimivat eritrealaisjoukot – ovat ryöstäneet tigrejen satoa, karjaa ja tuotantolaitteita, sekä estäneet näitä harjoittamasta elinkeinoaan. Monet pelottelun ja nälkiinnyttämisen kohteiksi joutuneet tigreyhteisöt ovat kokeneet, ettei niillä ole muuta vaihtoehtoa kuin paeta alueelta. Kymmeniä tuhansia siviilejä on pakotettu rekkoihin ja busseihin, ja lähetetty kohti maakunnan keskiosia.

Edellä kuvattu, tarkasti koordinoitu etnisen puhdistuksen operaatio jatkui useiden kuukausien ajan. Vuoden 2021 maaliskuuhun mennessä kymmenet tuhannet tigret olivat paenneet tai tulleet karkotetuiksi kodeistaan. Tilanne eskaloitui viime vuoden marraskuussa, jolloin tuhansia ikääntyneitä ja sairaita tigrejä sekä nuoria äitejä ja lapsia häädettiin alueelta. Samaan aikaan Amharan alueelliset joukot pidättivät aikuisia miehiä ja ampuivat ne, jotka yrittivät paeta.

Entiset vangit kertovat kuolemantapauksista Amharan alueellisten joukkojen ja miliisin hallinnoimissa pidätyskeskuksissa. Osa vangeista on kuollut lääkehoidon, ruoan ja veden puutteeseen tai kidutukseen, osa vanginvartijoiden pahoinpitelyyn.

Järjestöt vaativat humanitaarisen avun pääsyä alueelle

Aseellisessa konfliktissa kaikkien osapuolten on noudatettava kansainvälistä humanitaarista oikeutta, eli sodan lakeja. Amharan alueelliset joukot ovat yhdessä Etiopian hallituksen liittolaisten kanssa syyllistyneet muun muassa siviilien murhiin, raiskauksiin, kidutuksiin ja pakkosiirtoihin edistääkseen keskushallinnon politiikkaa. Tämä on rikos ihmisyyttä vastaan.

Etiopian hallituksen ja sen liittolaisten on ryhdyttävä uskottaviin konkreettisiin toimiin suojellakseen kaikkia yhteisöjä Länsi-Tigrayssa. Mielivaltaisesti vangitut tigret on vapautettava ja alueen turvallisuustilannetta on voitava valvoa. Riippumatta siitä, onnistutaanko alueelle neuvottelemaan tulitauko tai rauha, on sinne voitava toimittaa humanitaarista apua.

Ihmisoikeusjärjestöt vaativat, että Etiopian hallitus riisuu aseista kaikki ne joukot, jotka ovat osallistuneet rikolliseen toimintaan läntisessä Tigrayssa. Amnesty Internationalin ja Human Rights Watchin mukaan Etiopian hallituksen tulisi tehdä selvitys Amharan alueellisten joukkojen ja omien joukkojensa toiminnasta, ja poistaa rikoksiin syyllistyneet toimijat alueelta.

Kaikkien konfliktin osapuolten on sitouduttava sopimukseen, joka sallii Afrikan Unionin johtamien kansainvälisten rauhanturvajoukkojen välittömän pääsyn Länsi-Tigrayhin ja antaa joukoille vahvan mandaatin siviiliväestön suojelemiseksi. Tämä on ensisijaisen tärkeää, jotta alueen ihmisoikeustilannetta voidaan parantaa, ja varmistaa, että humanitäärinen apu pääsee perille.