Amnesty: Pfizer antaa harhaanjohtavaa tietoa koronarokotteiden jakelusta

Lääkeyhtiö Pfizer on toistuvasti kertonut jakavansa tämän vuoden loppuun mennessä ainakin miljardi rokoteannosta matalan ja keskitulotason maihin. Ilmaisu on kuitenkin harhaanjohtava, koska Pfizer on yhdistänyt matalan tulotason, matalan keskitulotason ja ylemmän keskitulotason maat samaan kategoriaan. Todellisuudessa Pfizer on toimittanut rokotteita lähinnä ylemmän keskitulotason maihin, kuten Malesiaan, Meksikoon ja Thaimaahan.

Pfizer sanoo toimittaneensa kaikkiaan kaksi miljardia rokoteannosta syyskuun 2021 loppuun mennessä. Amnesty Internationalille marraskuussa osoitetussa kirjeessä yhtiö myönsi, että näistä rokoteannoksista vain 154 miljoonaa, eli alle 8 prosenttia, toimitettiin matalan tulotason ja matalan keskitulotason maihin. Näistä annoksista vain alle 10 prosenttia, eli noin 15,4 miljoonaa, yhtiö toimitti matalan tulotason maihin.

“Pfizer vääristelee totuutta kiillottaakseen imagoaan. Sen käyttämä kategoria on lavea ja kattaa yli 80 prosenttia maailman ihmisistä. Luvut kuitenkin paljastavat, ettei Pfizer vieläkään toimita rokotteita matalan tulotason maihin, vaikka se niin väittää”, sanoo taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien asiantuntija Mariko Sato Amnestyn Suomen osastosta.

Pfizer vastustaa myös patenttijoustoja

Pfizer väittää myös sitoutuneensa “tiedon ja teknologian” jakamiseen. Se ei kuitenkaan ole liittynyt C-TAP:iin (Covid-19 Technology Access Pool), jonka Maailman terveysjärjestö perusti pandemian alkuvaiheessa nimenomaan tiedon jakamista varten. Pfizer ei ole myöskään osallistunut Etelä-Afrikassa toimivaan, rokoteteknologiaa jakavaan mRNA Vaccine Technology Transfer Hub –ohjelmaan, mikä viivästyttää Afrikan mantereella tapahtuvaa rokotetuotantoa.

Pfizer on lobannut aktiivisesti Maailman kauppajärjestössä esitettyä immateriaalioikeuksien TRIPS-joustoa vastaan. Määräaikainen immateriaalioikeuksien jousto pandemian ajaksi mahdollistaisi koronarokotteiden ja muiden tarvittavien tuotteiden nykyistä laajemman tuotannon.

Pfizer ei ole vastustuksessaan yksin, sillä myös Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca ja BioNTech vastustavat joustoja immateriaalioikeuksissa, eivätkä osallistu rokoteteknologian jakamiseen.