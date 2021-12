Amnesty: Uusia todisteita sotilaiden silmittömästä väkivallasta Valko-Venäjän ja Puolan rajalla

Amnesty: Väkivaltaa kohdanneet naiset heitteillä Afganistanissa 7.12.2021 06:00:00 EET | Tiedote

Taliban on ajanut alas kaikki naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiset tukitoimet Afganistanissa. Amnestyn uusi tutkimus kertoo, että väkivallasta tuomittuja on vapautettu vankilasta, kun väkivallan uhrit taas ovat jääneet suojattomiksi turvakotien sulkeuduttua. Taliban on myös uhkaillut tukitoimissa työskennelleitä.