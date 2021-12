Amnesty: Vauraat valtiot ja lääkeyhtiöt epäonnistuivat karvaasti rokotteiden tasa-arvoisessa jaossa

Vauraat valtiot ja lääkeyhtiöt ovat antaneet lupauksia rokotteiden tasaisemmasta jakamisesta useasti vuoden aikana, mutta teot ovat puuttuneet. Esimerkiksi kesäkuun G7-kokouksessa luvattiin jakaa miljardi rokotetta 2021 loppuun mennessä, mutta raportit osoittavat, ettei tavoitetta ole saavutettu.

Lääkeyhtiö Pfizer taas on antanut harhaanjohtavaa tietoa rokotteiden oikeudenmukaisemmasta jakelusta. Moderna sai rokotteensa kehittämiseen merkittävää julkista taloudellista tukea, mutta myy silti rokotteet ensisijaisesti vauraille valtioille.

Pfizer, Moderna ja muut rokotevalmistajat ovat kieltäytyneet patenttijoustoista ja jakamasta tarvittavaa tietoa ja teknologiaa muille valmistajille, mikä mahdollistaisi tuotannon kasvattamisen kaikkialla maailmassa.

“Vauraiden valtioiden ja lääkeyhtiöiden on herättävä omikron-variantin myötä ja ymmärrettävä, että pandemian torjumisessa on epäonnistuttu globaalilla tasolla. Kun ihmisiä jätetään rokottamatta, se asettaa koko ihmiskunnan alttiiksi uusille varianteille. Ainoa tapa katkaista tämä kierre on turvata rokotteet kaikille”, sanoo Amnestyn pääsihteeri Agnès Callamard.

Ihmisoikeusvelvoitteet eivät koske vain valtioita, vaan ne koskevat myös yritystoimintaa. Yritykset eivät saa toimillaan vaarantaa ihmisoikeuksien toteutumista. Rokotevalmistajien päätösten takia miljardit ihmiset ovat pandemian aikana jääneet ilman rokotetta. Tämä uhkaa miljardien ihmisten oikeutta terveyteen ja elämään.

Niin Amnesty International kuin WHO ovat vedonneet vauraisiin valtioihin ja lääkeyhtiöihin, että ne varmistaisivat vähintään 40 prosentin rokotekattavuuden köyhemmissä maissa vuoden 2021 loppuun mennessä. Tällöin kaikkialla saataisiin rokotesuoja vähintäänkin terveydenhuollon henkilökunnalle ja riskiryhmille. Nämä vetoomukset on ohitettu täysin.

Yksi esitetty työkalu rokotetuotannon laajentamiseen on Maailman kauppajärjestössä esitetty aloite immateriaalioikeuksien väliaikaisesta joustosta, eli niin kutsuttu TRIPS waiver. Suomi vastustaa aloitetta siitäkin huolimatta, että aloitetta tukee yli sata muuta valtiota, Maailman terveysjärjestön johto sekä johtavat terveys- ja ihmisoikeusasiantuntijat.

”Suomen tulisi julkisesti antaa tuki immateriaalioikeuksien väliaikaiselle joustolle. Pandemia on väärä aika nostaa muutaman lääkeyhtiöiden voiton maksimointi yli globaalin terveyden ja ihmisoikeuksien. Yhä harveneva joukko maita vastustaa Suomen tapaan enää immateriaalioikeuksien joustoa. Useimmat ovat jo ymmärtäneet, ettei kukaan ole turvassa ennen kuin kaikki ovat turvassa”, sanoo Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson.

“Ensimmäisen rokotteen antamisesta on kulunut yli vuosi. Monissa vauraissa maissa on annettu jo kolmansia rokotteita, vaikka köyhemmissä maissa ihmiset eivät ole saaneet ensimmäistäkään rokotetta. Tämä osoittaa, että joitain ihmishenkiä pidetään arvokkaampana kuin toisia. Korona jatkaa tuhoaan tulevina vuosina, ellei nyt tehdä merkittävää suunnanmuutosta”, sanoo Callamard.