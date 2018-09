Amos Rexille uusi hallitus

Konstsamfundet on nimennyt taidemuseo Amos Rexin toiminnasta vastaavalle Amos Anderson Glaspalatset Ab:lle uuden hallituksen.

”Amos Rex on osoittautumassa merkittäväksi museoalan toimijaksi paitsi Suomessa, myös kansainvälisesti. On tärkeää, että hallituksessa on monipuolista kansainvälistä osaamista sekä liike- että kulttuurielämän eri osa-alueilta” sanoo Amos Rexin hallituksen uutena puheenjohtajana aloittava Konstsamfundetin puheenjohtaja Gunvor Kronman.

Kahdeksanjäseninen hallitus aloittaa työnsä lokakuussa 2018.

Amos Rexin hallituksen jäsenet 2018-2020

Gunvor Kronman, hallituksen puheenjohtaja, Konstsamfundet

Laura Aalto, toimitusjohtaja, Helsinki Marketing

Stefan Björkman, toimitusjohtaja, Konstsamfundet

Leif Jakobsson, viimeksi toimitusjohtaja, Svenska kulturfonden

Juha Järvinen, kaupallinen johtaja, Finnair

Cilla Lönnqvist, ohjelmapäällikkö, Yle Areena

Elisabeth Millqvist, taiteellinen johtaja, Wanås konst, Ruotsi

Lars Nittve, professori, Ruotsi. Viimeksi toimitusjohtaja, M+, Hongkong

Lisätietoja:

Gunvor Kronman, puheenjohtaja

040 745 1738

Kai Kartio, museonjohtaja

050 562 1145



Amos Rex on yksityinen taidemuseo, joka koostuu uusista maanalaisista näyttelytiloista, vuonna 1936 rakennetusta Lasipalatsista ja elokuvateatteri Bio Rexistä, sekä tapahtuma-aukiosta. Amos Rexin ensimmäisen näyttelyn toteuttaa tokiolainen teamLab-kollektiivi.

Amos Rexin edeltäjä Amos Andersonin taidemuseo toimi Helsingin Yrjönkadulla vuosina 1965–2017. Amos Rex on yksityinen taidemuseo, jonka rakentamisen ja toiminnan rahoittaa Amos Andersonin (1878–1961) perustama yleishyödyllinen yhdistys Föreningen Konstsamfundet.