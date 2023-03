Ampumahiihto: Suomalaisedustus IBU Sustainability Commissioniin

Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU on nimennyt uuden seitsenhenkisen Sustainability Commissionin koordinoimaan ja kehittämään vastuullisia toimintatapoja lajin sisällä.

”Uuden vastuullisuustoimikunnan kautta tapahtuma- ja vastuullisuusasiantuntijat eri maista voivat tuoda tietotaitonsa IBU:n osaamiseen ja auttaa ampumahiihtoa löytämään ratkaisuja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin sekä muihin vastuullisuuskysymyksiin”, sanoo IBU:n Head of Sustainability, suomalainen Riikka Rakic.

Edustajat Euroopasta ja Kanadasta

IBU:n hallitus nimesi Sustainability Commissionin yhdeksi jäseneksi Suomen maailmancup-tapahtumien ympäristöpäällikkö Sari Jormanaisen.

Muut ryhmän jäsenet ovat Norjan Gunhild Kvistad, Tšekin Jan Skricka, Kanadan Katrina Galas, Saksan Klaus Rambach, Sveitsin Marlen Marconi ja Ruotsin Martin Ohlsson.

”Kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämisessä kaikki viisaus ei todellakaan majaile yhdessä päässä. Uuden toimintamallin avulla meillä on aiempaa paremmat mahdollisuudet jakaa tietoa toimijoiden kesken ja etsiä parhaita käytänteitä esimerkiksi maailmancup-kiertueen kaikkien tapahtumien kehittämiseen”, Sari Jormanainen sanoo.

Työkaluja vastuullisuuteen

Uusi vastuullisuustoimikunta valmistelee ja koordinoi IBU:n kestävyysstrategiaa 2020-2030 tukevia esityksiä IBU:n hallitukselle. Tavoitteena on, että ryhmä tuottaa IBU:lle ja kansallisille lajiliitoille työkaluja, joilla voi turvata ampumahiihdon asemaa vastuullisena ja innovatiivisena lajina.

Suomen Ampumahiihtoliitto kiittää jäsenmaiden edustajien kiinnittämistä asiantuntija- ja vaikuttamistyöhön IBU:n toimikunnissa ja työryhmissä.

”Näin käytännön toimista tulee varmemmin vaikuttavia jäsenmaa- ja seuratasoilla. On erittäin hienoa, että Suomen ja Kontiolahden osaaminen on huomioitu ja että Sari Jormanainen on nimetty uuteen toimikuntaan”, sanoo Suomen Ampumahiihtoliiton toiminnanjohtaja Tapio Pukki.



