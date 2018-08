Analyste osti Exidio Oy:n – yrityskauppa tukee Analysten kasvustrategiaa

Modernin maksuliikenteen asiantuntijayritys Analyste on ostanut Exidio Oy:n koko liiketoiminnan ja osakekannan. Yrityskauppa mahdollistaa yhä monipuolisemman palvelun molempien yritysten asiakkaille. Kauppa tukee Analysten kasvustrategiaa.

Analyste on 22.8.2018 päivätyllä sopimuksella ostanut Exidio Oy:n.

Analyste Oy on moderniin maksuliikenteeseen ja sen ratkaisuihin erikoistunut asiantuntijayritys. Sen tuoteperheeseen kuuluvat päätuotteina Analyste Banking -monipankkiohjelmisto ja Analyste CashForecast -työkalu kassavirtojen ennustamiseen. Yritys työllistää noin 60 henkilöä.

Exidio Oy tarjoaa automatisointia konsernien rahoitukseen liittyviin prosesseihin SaaS-palveluna. Yrityksen Trezone®-tuotteen käyttäjistä valtaosa on kansainvälisiä konserneja, ja noin puolet niistä ulkomaisia.

Exidio Oy jatkaa toimintaansa toistaiseksi Analyste Oy:n sisaryhtiönä ja palvelee jatkossa asiakkaita yhdessä Analyste Oy:n kanssa.

– Exidio kiinnosti Analystea kansainvälisyytensä, tarjoomansa sekä osaajiensa että teknologisten ratkaisujensa takia. SaaS-tarjoajana yritys on edistyksellinen. 18-vuotisen historiansa aikana Exidion Trezone®-ratkaisu on saavuttanut vakiintuneen ja arvostetun aseman pohjoismaisissa yrityksissä. Exidion kansainvälinen asiakaskunta tukee Analysten kasvutavoitteita, sanoo Tomi Lod, Analysten toimitusjohtaja. – Analyste Bankingin nykyinen kassanhallinta on Exidion luoma. Näin ollen entistä tiiviimpi yhdessä toimiminen ei varsinaisesti muuta asioita, mutta tuo lisää kattavuutta talous- ja kassahallinnan tarpeisiin.

Yrityskaupan myötä Exidio Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Timo Hämäläinen aloittaa Analyste Oy:n talousjohtajana 1.9.2018.

– Exidion perustajana minulle oli tärkeää, että yrityksen uusi omistaja ymmärtää olemassa olevia ratkaisuja ja nykyistä liiketoimintaamme, mutta katsoo myös tulevaisuuteen. Yrityskaupan myötä meillä on mahdollisuus kasvaa SaaS-markkinajohtajaksi maksuliikenteen ja kassavirran hallinnan alueilla. Pystymme nyt palvelemaan kaikkia asiakkaitamme yhä monipuolisemmin, Timo Hämäläinen sanoo.

– Olemme tehneet yritysyhteistyötä jo aiemmin. Työntekijämme tuntevat toisensa ja ovat nyt valmiita pyrkimään yhdessä eteenpäin, Hämäläinen lisää.



Yrityskaupan myötä Analyste Oy:n vuosittainen liikevaihtoennuste on noin 10 M €.