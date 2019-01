Anetcom ostanut Albe Mainoksen liiketoiminnan

Anetcom on ostanut tamperelaisen mainosyritys Albe Mainoksen (Abant Tmi) liiketoiminnan. Jatkossa Albe Mainos palvelee asiakkaitaan Anetcom-nimellä ja -ilmeellä. Yritysoston tavoitteena on vahvistaa Anetcomin tiimiä ja tuoda taloon lisää ammattimaista mainosalan osaamista.

Liiketoiminnan mukana Anetcomin riveihin siirtyy myös yrittäjä Mustafa Demir, jolla on yli vuosikymmenen kokemus mainosalalta. Lähes 20 vuotta Suomessa asuneella Demirillä on monipuolinen työ- ja yrittäjätausta. Kokemusta on kertynyt niin seripainotöistä kuin muovituotteiden ja myymäläkalusteiden valmistamisesta. Vuodesta 2013 omassa Albe Mainos -yrityksessä toimineella Demirillä on vahvaa ammattiosaamista mm. suurkuvatulosteiden, banderollien ja teippausten valmistamisessa sekä asentamisessa – valtakunnallisesti. Albe Mainos on toiminut pitkään myös alansa alihankkijana.

"On hienoa päästä työskentelemään Anetcomin kaltaisessa yrityksessä, sillä nyt voin palvella asiakkaita entistä paremmin ja kokonaisvaltaisemmin” kehuu Mustafa Demir, Albe Mainoksen perustaja. ”Palvelemme samaan malliin kuin aiemminkin, mutta jatkossa kykenemme tarjoamaan aiempaa laajemman tuote- ja palveluvalikoiman. Myös entistä isommat projektit onnistuvat, sillä Anetcomilla on tarjota yksi Suomen suurimmista asennushalleista. On ilo tulla osaksi tehokasta ja osaavaa työyhteisöä ja olla mukana tarjoamassa loistavaa, ellei jopa valtakunnan parasta suurkuva- ja teippausosaamista", Demir täydentää tyytyväisenä.

"Mustafa Demir ja Albe Mainos ovat olleet osaava ja luotettu alihankkija jo vuosien ajan", toteaa Anetcom Oy:n toimitusjohtaja Juha Alén ja jatkaa: "On ilo vahvistaa Anetcomin rivejä tällaisella pätevällä ammattilaisella, jolla on paitsi vahvaa ammattitaitoa mainosalalta, myös yrittäjyyden tuomaa syvempää näkemystä alasta. Anetcom on kasvanut tasaisesti vuosien ajan ja tämä yritysosto tukee kasvutaivoitteitamme ja vahvistaa ammattitaitoista tiimiä".