Anetcomin toimitusjohtajaksi Aku Kaukoluoto

”Annan luottavaisin mielin toimitusjohtajan tehtävät Akulle. Hän on yrityksen liiketoimintajohtajana osoittanut, että on oikea henkilö jatkamaan työtäni. Meillä on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta. Myös tulevaisuuden näkymät ovat valoisat. Tiedän, että menestyksemme jatkuu myös tulevaisuudessa”, Jarkko Hietala toteaa.



”On hienoa jatkaa Jarkon tekemää ansiokasta työtä. Tulemme jatkossa kehittämään palvelustamme entistä asiakaslähtöisempää, keskittyen korkeaan laatuun sekä palvelun joustavuuteen. Panostamme edelleen myös merkittävästi työntekijöidemme työhyvinvointiin”, Aku Kaukoluoto kertoo.



Tänä vuonna 30 vuotta täyttävä Anetcom Oy on perinteikäs perheyritys. Yrityksen juuret johtavat vuoteen 1992, jolloin perustettiin Mainos Hietala Oy. Vuonna 2014 Mainos Hietalaan yhdistyi Anetcom Oy. Yrityksen pääkonttori ja tuotantotilat sijaitsevat Pirkkalassa. Alkuvuodesta 2022 yhtiö avasi toimitilat myös Helsinkiin.



Anetcom palvelee kaiken kokoisia yrityksiä aina pk-yrityksistä pörssiyhtiöihin saakka – sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Yhtiön palvelutarjontaan kuuluvat erilaiset mainosratkaisut suunnittelusta toteutukseen, kuten mainosteippaukset, valomainokset, autoteippaukset, myymälä- ja messumarkkinointi, ulkomainonta sekä mainostekstiilit.