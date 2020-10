Angelina Jolielta uusi aluevaltaus – kirjoittaa nuortenkirjaa Amnestyn kanssa

Amnesty International ja näyttelijä Angelina Jolie työstävät yhdessä nuorille suunnattua kirjaa lapsen oikeuksista.

Angelina Jolie kirjoittaa yhteistyössä Amnesty Internationalin kanssa Know Your Rights (And Claim Them) -kirjaa. Kyseessä on nuortenkirja, joka nostaa esille YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa kirjattuja oikeuksia. Teoksen kirjoittamiseen osallistuu myös ihmisoikeusjuristi Geraldine Van Bueren ja se on määrä julkaista syksyllä 2021.

Kirja julkaistaan aikana, jolloin ennennäkemätön määrä lapsia ja nuoria osoittaa mieltään kaduilla ja internetissä niin ilmastokriisistä, rasismista kuin sukupuolten välisestä epätasa-arvosta.

“Meidän täytyy antaa nuorille välineitä kamppailun tueksi. Toivomme, että kirja toimii heille oppaana ja aktivoi heitä toimimaan”, Jolie toteaa.

Nuoret mukana projektissa

Hankkeen taustalla on yhteinen huoli siitä, etteivät lapset ja aikuiset tunne lapsen oikeuksia riittävän hyvin. Tämän takia lapset jäävät usein ilman asianmukaista korvausta, kun heidän oikeuksiaan loukataan.

Kirja kertoo, kuinka lapset voivat vaatia oikeuksiaan toteutuvaksi. Keinoina ovat esimerkiksi kampanjointi ja mielenosoittaminen, itsensä ja muiden kouluttaminen sekä epäoikeudenmukaisuuden haastaminen niin kotona kuin koulussa.

“Useiden lasten oikeuksia loukataan päivittäin. He kärsivät nälästä, kodittomuudesta ja ihmiskaupasta. Jokaisella on kuitenkin oikeus tietää oikeutensa riippumatta siitä, kuka hän on tai missä hän asuu. Tämä kirja voimaannuttaa nuoria tiedolla ja työkaluilla, joita he tarvitsevat puolustaakseen itseään ja muita”, sanoo Amnestyn kumppanuuspäällikkö Nicky Parker.

Kirjaprojektissa on mukana myös joukko nuoria aktivisteja, jotka ajavat muutosta omissa elinympäristöissään ympäri maailmaa.

“Meidän täytyy tietää oikeutemme ja taistella paremman tulevaisuuden puolesta”, sanoo Australian alkuperäiskansaan kuuluva Dujuan, 14.

Know Your Rights (And Claim Them) julkaistaan Iso-Britanniassa syyskuussa 2021. Julkaisuoikeudet ovat myynnissä Frankfurtin kirjamessuilla.