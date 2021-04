Ann-Christin Antellin esikoisromaani Puuvillatehtaan varjossa myynyt jo yli 15 000 kappaletta

Turkulaisen Ann-Christin Antellin Puuvillatehtaan varjossa on ollut alkuvuoden esikoisromaanitapaus. Helmikuussa ilmestyneestä kirjasta on otettu jo kolmas painos ja se on myynyt yhteensä yli 15 000 kappaletta kaikissa formaateissa. Puuvillatehdas-sarjan toinen osa ilmestyy ensi vuonna.

Esikoiskirjailija Ann-Christin Antellin Puuvillatehtaan varjossa vie 1800-luvun Turkuun. Romaani kuvaa itsenäisen leskirouvan Jennyn elämää aikana, jona työväenliike nousee ja naiset vaativat Minna Canthin hengessä tasa-arvoa. Lukijoiden ja kriitikoiden suosioon noussut romaani avaa Puuvillatehdas-trilogian. ”Laadukkaalle historialliselle romantiikalle on tilausta tässä ajassa. Puuvillatehtaan varjossa on löytänyt saman tien lukijansa ja kuuntelijansa. Kirjan menestyksen syitä ovat varmasti Ann-Christin Antellin luoma elävä historiallinen ajankuva ja valloittava päähenkilö Jenny, kuin uusi ystävä, jonka mukana pääsee matkalle kiehtovaan aikakauteen. Mutta lisänä on myös se jokin salainen ainesosa, joka naulitsee lukijat kirjan ääreen”, arvioi kotimaisen kaunokirjallisuuden toimituspäällikkö Johanna Paaso Gummerukselta. Sarjalle on luvassa jatkoa pian. ”Lukijoilta tulvii viestejä, joissa kysytään, milloin seuraava osa ilmestyy. Ilokseni voin kertoa, että Puuvillatehdas-sarjan toinen osa julkaistaan keväällä 2022 ja se sijoittuu 1900-luvun alkuun”, Paaso paljastaa. Ann-Christin Antell: Puuvillatehtaan varjossa 335 sivua Äänikirjan lukija: Sanna Majuri Lisätietoja sekä haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi

