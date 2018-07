Anna Bertills lämnar Folkhälsan

Georg Henrik Wredestä Folkhälsanin uusi toimitusjohtaja 7.3.2018 09:10 | Tiedote

Valtiotieteiden maisteri VTM Georg Henrik Wrede valittiin 6.3 2018 Samfundet Folkhälsanin uudeksi toimitusjohtajaksi. Georg Henrik Wrede tuntee Folkhälsanin toiminnan erittäin hyvin, ja hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus sosiaali- ja terveydenhoitoalasta sekä kansalaistoiminnasta, sanoo Samfundet Folkhälsanin hallituksen puheenjohtaja Mats Brommels. Wredellä on myös kokemusta vaativasta muutosjohtamistyöstä, ja hän on toiminut vuosina 2007-2011 ohjelmajohtajana vastaten Suomen hallituksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelmasta. Hänellä on aitoa kiinnostusta nykypäivän sosiaalisiin haasteisiin, ja se vastaa hyvin Folkhälsanin arvopohjaa. Georg Henrik Wrede on hyvä organisoija, ja hän on esittänyt perusteellisen ja fokusoidun strategian Folkhälsanin työstä nyt ja jatkossa. Georg Henrik Wrede toimii tällä hetkellä nuorisotyön ja nuorisopolitiikan johtajana opetus- ja kulttuuriministeriössä. Wrede aloittaa uudessa tehtävässään Folkhälsanin nykyisen toimitusjohtajan Stefan