Anna itsellesi tilaisuus ajatella uusia ajatuksia!

Kirsi Hytösen Naisen kolmas elämä kertoo kirjoittajan oman tarinan hätkähdyttävän rohkeasti ja rehellisesti. Se kertoo keski-ikäisen naisen löytöretkestä omaan seksuaalisuuteensa, pitkän parisuhteen muuttamisesta avoimeksi, nettideittailusta ja seksisuhteista nuoriin miehiin.

Heidi Jaarin Äiti, minulla on nälkä... kokoaa yksiin kansiin vähävaraisten perheiden sekä yksinäisten avun tarvitsijoiden tositarinoita. Kirja on kirjoitettu niiden lasten äänellä, jotka illalla koettavat saada unta nälästä kurnivasta vatsasta huolimatta, ja jotka kouluun mennessään saavat nälkänsä lisäksi niskaansa kiusaajat. He yrittävät selvitä lapsuudestaan päivä kerrallaan.

Pauli Juutin Poista paha olo osoittaa, että pahan olon ja ahdistuksen armoille jääminen ei ole välttämätöntä. Ihminen kykenee muuttumaan. On olemassa lukuisia hyviksi havaittuja keinoja työstää pahan olon, ahdistuksen ja jopa masennuksen tunteita. Niiden käyttäminen vaatii kuitenkin paitsi osaamista, myös työtä ja vaivannäköä.

Tiia Aholan Seepra joka ajatteli liikaa on hengittävä esikoisteos mielen särkymisestä ja vanhemmuuden väkevästä voimasta. Tarina kertoo kaikista meistä, jotka ovat pyrkineet hallitsemaan elämän epävarmuutta riippuvuuksilla, perfektionismilla ja liialla ajattelulla. Tällöin tunteemme, toimintamme ja havaintomme maailmasta värittyvät virheellisistä tulkinnoista, valheellisista muistoista ja harhaisista uskomuksista.

