Anna-Liisa Sarasoja Newsec Suomen Property Asset Management -liiketoiminnan uusi toimitusjohtaja

Yhtenäisen Newsecin rakentaminen on edennyt keväällä hyvää vauhtia, ja yhdessä kehittäminen jatkuu. Tavoitteemme mukaisesti olemme jo vakiinnuttaneet asemamme markkinajohtajana Pohjoismaissa ja Baltiassa, ja uskomme Newsecin mahdollisuuksiin olla tulevaisuudessa johtava kiinteistöpalveluyritys koko Euroopassa.

Uusia kehitysaskeleita Suomessa

Suomen Property Asset Management -liiketoiminnan uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty 20.6.2022 alkaen TkT Anna-Liisa Sarasoja nykyisen toimitusjohtaja Miro Karttusen siirtyessä uusiin haasteisiin talon ulkopuolelle.

Anna-Liisa on työskennellyt Newsecillä lähes kymmenen vuoden ajan useissa johtavissa tehtävissä ja rakentanut menestyksekkään uran Newsecissä ensin Corporate Real Estate -yksikössä ja viimeisen viiden vuoden ajan yrityksen varatoimitusjohtajana. Ennen Newsecille tuloaan Anna-Liisa työskenteli Aalto-yliopistossa ja Tanskan teknillisessä yliopistossa mm. professorina ja tutkijana kiinteistöjohtamisen ja kiinteistöjen ympäristövastuullisuuden parissa.

”Kiinteistöala on jännittävässä vaiheessa ja käy läpi suuria muutoksia nopeassa tahdissa. Integroidut ja innovatiiviset palvelut ovat tärkeitä rakennuspalikoita Newsecin asiakastarjonnassa. Meillä on ainutlaatuinen markkina-asema ja alan vahvin tarjonta “Full Service Property House” -yrityksenä. Toivon Miro Karttuselle onnea tuleviin haasteisiin, ja odotan innolla Anna-Liisa Sarasojan ja Suomen toiminnan tukemista uudella tiellä”, toteaa Eric Johansson, Head of Property Asset Management, Nordic and Sweden.

”On hienoa olla mukana Newsecin matkassa kehittämässä alaa yhä digitaalisemmaksi ja ympäristötehokkaammaksi. Meillä on mahtava joukko alan parhaita asiantuntijoita ja osaajia sekä parhaimmat asiakkaat, joiden kanssa tulemme yhdessä ottamaan seuraavan askeleen!”, sanoo toimitusjohtaja Anna-Liisa Sarasoja.

Lisätietoja

Eric Johansson, Head of Property Asset Management, Nordic and Sweden, eric.johansson@newsec.se , +46 702 98 31 14

Anna-Liisa Sarasoja, Managing Director, Newsec Property Asset Management, Finland, anna-liisa.sarasoja@newsec.fi , +358 40 193 1083

