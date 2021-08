Anna Puu tähdittää Gummeruksen kaikkien aikojen suurinta äänikirjatuotantoa Daisy Jones & The Sixiä

Jaa

Maanantaina 23.8. äänikirjana ilmestyvä Daisy Jones & The Six on Gummeruksen kaikkien aikojen suurin äänikirjatuotanto. Mukana on peräti 8 lukijaa, joista rocktähti Daisy Jonesin nimiroolin esittää Anna Puu.

Daisy Jones & The Six on huumaava tarina kuvitteellisesta 1970-luvun rockbändistä The Sixistä ja sen vetovoimaisesta solistista Daisy Jonesista. Kovakantisena juuri ilmestyneen romaanin äänikirjaversio on Gummeruksen kaikkien aikojen suurin äänikirjatuotanto, kuvailee Gummeruksen digituottaja Suvi Clarke.

”Kaikki ääninäyttelijät tekevät huippusuorituksen, ja aivan omaa luokkaansa on etenkin supertähti Anna Puu, joka on todella omaksunut Daisy Jonesin äänen ja tuo siihen rouheaa rockromantiikkaa”, Clarke kuvailee.

Clarken mukaan kyseessä on muihin suomalaisiin äänikirjoihin verrattuna poikkeuksellinen kuuntelukokemus.

”Siinä on kahdeksan lukijaa, jotka jakavat kirjan yli 20 roolia keskenään. Kyseessä on käytännössä lukudraama, joka sisältää repliikkejä ja vuoropuhelua.”

Daisy Jones & The Six on poikkeuksellinen romaani myös muodoltaan, sillä se on kirjoitettu dokumentaariseen tyyliin, jossa bändin jäsenet muistelevat vaiheitaan huimasta suosiosta shokkihajoamiseen, kukin omasta näkökulmastaan. Kirja kuvaa tarkasti 1970-luvun rockmaailman ahtaita sukupuolirooleja, bändin sisäisiä jännitteitä ja egojen kamppailua, riippuvuutta sekä perhe-elämän ja uran yhteensovittamista.

Ennen kaikkea Daisy Jones & the Six on rakkaustarina ja nostalginen ylistyskirje musiikille, levyille ja laulujen säveltämiselle suoratoiston aikakaudella. Tekstistä välittyy arvostus populaarimusiikkia, bändejä ja biisinkirjoittamista kohtaan. Samalla kirja parodioi rock´n´roll -elämäkertoja lämmin pilke silmäkulmassa.

Los Angelesissa asuvan kirjailijan Taylor Jenkins Reidin Daisy Jones & The Six on fiktiivisen päähenkilönsä lailla ilmiömäinen menestystarina. New York Times ja Sunday Times -myyntihitti valittiin lukuisille vuoden parhaiden kirjojen listoille, ja GoodReadsin käyttäjät äänestivät sen vuoden parhaaksi historialliseksi romaaniksi. Siitä on tekeillä Reese Witherspoonin tuottama tv-sarja.

https://www.youtube.com/watch?v=3JRMoJDevdA

https://taylorjenkinsreid.com/

Taylor Jenkins Reid: Daisy Jones & The Six

444 sivua

alkuteos Daisy Jones & The Six

suomentanut Inka Parpola

Kovakantinen kirja saatavilla kaupoista

Ilmestyy äänikirjana 23.8., lukijoina Anna Puu, Anna Saksman, Meri Nenonen, Markus Järvenpää, Ville-Veikko Niemelä, Maruska Verona, Ville Tiihonen ja Anssi Niemi. Kesto 10 h 49 min

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi