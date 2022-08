Anna taian tapahtua - My Magical Moments

My Magical Moments opaskortit taianomaisiin hetkiin vievät lukijan kiehtovalle matkalle kohti hyvinvointia, jaksamista ja merkityksellisyyttä. Henna Länsipään, Riina Salmen ja Saija Sarellin kirjoittamat sekä Bhakti Kulmalan kuvittamat, mukaansatempaavat opaskortit sisältävät herättelevien tekstien ja voimalauseiden lisäksi kutakin aihetta syventäviä kysymyksiä ja harjoituksia. Pakka sisältää 33 inspiroivaa ja yksilöllistä korttia sekä opaskirjan, josta lukija voi löytää korttien syvemmät merkitykset 26 eri hyvinvointialan ammattilaisen avaamana. Kortit sopivat kaikille, jotka kaipaavat elämäänsä lisää inspiraatiota, toivoa ja rakkautta tarjoten käyttäjälleen päivittäisen kokemuksen siitä, että elämä kantaa.

”Elämäsi voi muuttua entistäkin ihanammaksi” muistuttavat My Magical Moments opaskortit käyttäjäänsä.

My Magical Moments muistikirja taianomaisiin hetkiin on visuaalisesti kaunis muistikirja, joka vahvistaa ja herättelee sen täyttäjää. Henna Länsipään ja Minna Vähäsarjan kirjoittama sekä Bhakti Kulmalan kuvittama, inspiroiva uutuusteos toimii taianomaisten hetkien muistuttajana sekä ilon ja tietoisuuden lisääjänä. Muistikirjan avulla lukija voi lisätä tasapainoa, arvostusta ja rakkautta itseään kohtaan sekä saada selkeyttä elämäänsä. Teos kattaa suositut aiheet liittyen omaan matkaan, henkiseen kasvuun ja itsetuntemukseen sisältäen voimaannuttavia lauseita, taianomaisia kuvia sekä tyhjiä sivuja vapaaseen kirjoittamiseen.

”Anna muistikirjan toimia suunnannäyttäjänä, oman elämän vahvistajana ja unelmien herättelijänä” ohjeistavat Henna Länsipää ja Minna Vähäsarja lukijaa uutuusteoksessa My Magical Moments muistikirja taianomaisiin hetkiin.

Opaskorttien ja muistikirjan inspiraationa toimii Natural High Healing Festival, päihteettömän hyvinvointifestivaalien pioneeri, joka on luonut uudenlaisen festivaalikulttuurin Suomeen. www.naturalhighfestival.fi

Henna Länsipää on intuitiivinen ja inspiroiva hyvinvointiyrittäjä, valmentaja, naurujoogakouluttaja ja -ohjaaja. Natural High Healing -festivaalin idearikas pääjärjestäjä, rohkea pioneeri, visionääri ja tapahtumaidean äiti. www.hennalansipaa.com

Minna Vähäsarja on holistisen hyvinvointialan ammattilainen, luova sisällöntuottaja ja visuaalinen suunnittelija. Hän on tehnyt syväsukelluksen henkisen hyvinvoinnin maailmaan yrityksensä Embrosen kautta.



Riina Salmi on vahvalla arvopohjalla toimiva vastuullinen suunnittelija sekä yhteisöllisen designprosessin taitaja. Hän on toiminut mm. Natural High Healing -festivaalin somiste- ja taidevastaavan tehtävissä vuodesta 2018.

Saija Sarell on hyvinvointialan yrittäjä, joogaohjaaja ja sielukas somemarkkinoija. Hän on hyvinvointiin intohimolla ja ilolla suhtautuva monialainen tiimipelaaja. Saija on ollut Natural High -tiimissä vuodesta 2016 lähtien



Bhakti Kulmala on brändien luoja, web-suunnittelija ja Bhakti Creativen perustaja. Hän on strateginen ja sydämellinen kumppani hyvinvointi-, tiede- ja taidealojen vaikuttajille. Bhakti vastaa Natural High -nettisivuista ja graafisesta ilmeestä.

My Magical Moments opaskortit ja -muistikirja myynnissä nyt kirjakaupoissa.

Natural High Healing Festival 4.-7.8.2022 Uusikaupungissa.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 25 vuoden kokemus sekä kotimaisen että ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Kustantamo keskittyy julkaisuohjelmassaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja on Suomen johtava kustantamo tässä kategoriassa. Viisas Elämä tarjoaa työkaluja ja oivalluksia merkitykselliseen elämään kaikilla elämän osa-alueilla. Viisas Elämän valikoimaan kuuluu ajattomia klassikoita, kuten Eckhart Tolle, Dalai Lama, Florence Scovel Shinn, James Allen, Jon Kabat-Zinn, Byron Katie, Timothy Ferriss, Tony Robbins, Charles Duhigg, Clarissa Pinkola-Estés, Wayne D. Dyer, Bruce Lipton, Michael Singer, ja Brené Brown.