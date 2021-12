”Annamme äänen vaiennetuille” – Aino Chatbot on Vuoden Digipalvelu, joka auttaa lähisuhdeväkivallan uhreja Suomessa ja Tansaniassa

Lehdistötiedote 9.12.2021

Aino Chatbot sai alkunsa Anna Juuselan henkilökohtaisesta herätyksestä tyttöjen hätään. Kolmessa vuodessa Aino on edennyt ideasta konkreettiseksi avuksi lähisuhdeväkivallan uhreille.

”Aivan liian moni lähisuhdeväkivallan uhri on jäänyt aiemmin ilman apua. Aino Chatbot tarjoaa matalan kynnyksen päästä kiinni apuun, helpon tavan auttaa itseään. Pandemian aikana tämä tarve on vain kasvanut, kun väkivalta perheissä on valitettavasti poikkeusoloissa lisääntynyt. Olemme todella iloisia ja kiitollisia palkinnosta, koska se tekee Ainosta yhä helpomman löytää sitä tarvitseville”, kertoo Juusela, joka johtaa nyt Aino Chatbotia pyörittävää We Encourage -yhtiötä.

Aino Chatbot pureutuu vakavaan globaaliin ongelmaan. Vuoden Digipalvelu -palkinnon myöntävä Ohjelmisto- ja e-business ry oli erityisen tyytyväinen, että ongelmaa ratkotaan juuri Suomessa.

”YK:n tasa-arvojärjestö UN Women kutsuu pahentunutta lähisuhdeväkivaltaa pandemian aikana jo varjopandemiaksi. Ennen pandemiaakin tytöistä ja naisista oli kohdannut seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa peräti 35 %. On hienoa, että näin valtavaan ongelmaan rakennetaan digitaalista ratkaisua juuri Suomessa, sillä meillä on EU:ssa toiseksi eniten naisiin kohdistuvaa väkivaltaa”, perustelee Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Aino Chatbotin pitkäjänteistä tukea on käyttänyt jo 1500 väkivallan uhria ja ammattiauttajaa.

”Ainossa tehtävä kysely auttaa hahmottamaan, onko suhteessa väkivaltaa ja millaista se on: fyysistä, seksuaalista, henkistä, taloudellista… Aino antaa monenlaisia toimintaohjeita ja neuvoo, mistä apua voi löytää lisää. Madallamme myös kynnystä myös raportoida väkivallasta poliisille”, antaa Juusela esimerkkejä Ainon antamasta moninaisesta avusta.

Apua uhreille Suomessa ja Tansaniassa

Juuselan mukaan Ainon kautta avautuu kuva Suomesta, jossa moni voi pahoin.

”Päämäärämme on tarjota lähisuhdeväkivallan uhreille nopea ja helppo tapa saada apua. Yleisellä tasolla annamme äänen vaiennetuille ja luomme toivoa kertomalla selviytyneiden tarinoita”, kiteyttää Juusela.

Aino auttaa uhreja pian myös kaukana Suomesta.

”Saamme Tansaniassa liikkeelle projektin, jossa autetaan monin tavoin hädänalaisia tyttöjä ja naisia. Samalla kehitämme tekoälyn avulla entisestään Ainon kykyä keskustella ja auttaa.”

Ohjelmisto- ja e-business ry:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Walkama ymmärtää kansainvälisen kehittämisen arvon. Walkama itse on vienyt maailmalle Valon ja Sinisen Meteoriitin.

”Digitaalisuus auttaa niin Suomessa kuin Tansaniassakin. Missä on älypuhelin tai läppäri, on myös apu lähellä. Toivomme, että Aino tuo vielä avun lukemattomille naisille kaikkialla maailmassa. Upeaa, että Suomesta viedään ratkaisuja maailmalle, tämä on ohjelmistoalan ydintä.”

Ainon löydät osoitteesta: https://aino.encourage.fi

Lisätiedot:

Anna Juusela, toimitusjohtaja ja perustaja, We Encourage, 040 557 2836, anna.juusela@encourage.fi

Rasmus Roiha, toimitusjohtaja, Ohjelmisto- ja e-business ry, 0400 180434, rasmus@ohjelmistoebusiness.fi