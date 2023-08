Annantalo avautuu yhä useammalle helsinkiläiselle – taidekurssit käynnistyvät 4.9.

Lasten ja nuorten taidekeskus Annantalon syksyn taidekurssit käynnistyvät ma 4.9. alkaen. Uusi kurssitarjonta on osa Annantalon taideopetustoiminnan uudistusta, jonka myötä taidekurssien kestot ja ilmoittautumiskäytännöt ovat muuttuneet aiemmilta vuosilta. Uudistuksen tavoitteena on, että yhä useampi helsinkiläinen lapsi ja nuori pääsee Annantalon taideopetuksen pariin.

Syksyn kursseille tervetulleita uudet ja vanhat Annantalon oppilaat

Syyslukukaudesta 2023 alkaen suurin osa Annantalon vapaa-ajan taidekursseista on lukuvuoden mittaisia syyskuun alusta toukokuun alkuun. Lukuvuoden 2023–2024 aikana järjestetään kuvataiteen, keramiikan, teatteritaiteen, mediataiteen, sarjakuvan ja valokuvauksen kursseja. Tarjolla on myös aiempaa enemmän kaikille avoimia työpajoja. Lisäksi työpajojen aikataulutusta on muutettu perheille paremmin sopivaksi. Vuodesta 2024 alkaen taideopetusta järjestetään myös kesäisin.

Vapaa-ajan kursseille ilmoittautuminen muuttuu syksystä 2023 niin, että ennakkoilmoittautuminen poistuu, ja kursseille ilmoittautuminen avautuu kaikille samanaikaisesti. Erityisen tuen tarpeen ryhmille suunnattujen taidekurssien jatkuvuutta pohditaan erikseen.

– Uudistus mahdollistaa sen, että entistä useampi lapsi ja nuori voi osallistua Annantalon toimintaan. Tämä tukee myös kaupungin tavoitetta, että julkiset palvelut ovat saavutettavia mahdollisimman laajalle joukolle helsinkiläisiä. Toki Annantalon taidekursseille ovat edelleen tervetulleita myös kaikki Annantalon aikaisemmat oppilaat, sanoo Pirjetta Mulari, Annantalon johtaja ja Helsingin lastenkulttuuripäällikkö.

Annantalosta yksi lapsiperheiden suosituimmista kohtaamispaikoista

Annantalon uudistuminen jatkuu lähivuosina, ja tavoitteena on lisätä kaikille avointa taidekasvatustoimintaa, joka on tuotettu yhteistyössä Helsingin lastenkulttuurikentän toimijoiden ja muiden kumppanien kanssa. Lisäksi kurssivalikoiman suunnitellaan kasvavan tulevaisuudessa lyhytkursseilla, joilla jotakin tiettyä taidelajia pääsee kokeilemaan lyhytaikaisesti.

– Haluamme, että Annantalosta tulee lähivuosien aikana yksi lapsiperheiden suosituimmista kohtaamispaikoista, jossa on tarjolla sekä runsaasti ohjattuja taideharrastuksia että mahdollisuuksia omatoimiseen harrastamiseen ja ajanviettoon, sanoo Mulari.

Annantalon syksyssä luvassa myös näyttelyitä, esityksiä ja tapahtumia

Taidekurssien lisäksi Annantalolla järjestetään paljon muutakin kaikille avointa vapaa-ajan toimintaa, kuten teatteri-, sirkus- ja tanssiesityksiä, koko perheen tapahtumapäiviä ja näyttelyitä oheistapahtumineen. Suurin osa ohjelmasta on maksutonta.

Annantalon syyskauden käynnistää Taiteiden yön tapahtuma to 17.8., jossa on luvassa nykysirkusta, taidetyöpajoja ja vauvaikäisille suunnattuja esityksiä. Elokuun lopulla järjestetään puolestaan kansainvälinen Nukketeatteri Sampon tuottama SAMPO Festivaali, joka tuo Annantalolle kolme eri-ikäisille tarkoitettua esitystä (22–27.8.). Kaikkiin syksyn tapahtumiin voi tutustua tarkemmin Annantalon verkkosivuilla.