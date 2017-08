Anne Kalmari: Puun ja digitalisaation naimakaupat!

1.8.2017 12:31 | Uusi puu

Tulevaisuudessa istun mäntymekossani komposiittiterassilla, syön kantarellikeittoa ja juon mustikkamehua puupohjaisista kierrätettävistä kertakäyttöastioista. Mietin, miten helppo olikaan kaunistaa talon seinään puinen taideteos, josta tulee joka kerta hyvä mieli.

Puumuotoilun siirtäminen nykypäivään, kilpailukykyiseksi suuren mittaluokan vaihtoehdoksi, vaatii digitalisaatiota. Tästä hyvä esimerkki on Konnevedeltä kotoisin oleva kasvuyritys Jukola. Se suunnittelee ja tuottaa kolmiulotteisia sisä- ja ulkoverhouksia sekä niiden teollisia jatkojalosteita. Joutsenseinä, vanhamajan kuviointi, rakkaan lemmikin kuva tai mikä vaan asiakkaan toive löytyy tulevaisuudessa yhä useammin julkisista pinnoista ja yksityisistä kodeista.

Puu on uusiutuva luonnonvara, jonka käyttöä päätimme hallitusneuvotteluissa lisätä reilusti. Suomessa metsien kasvusta käytetään vain 65%, kun Ruotsissa käyttö on 80%. Kun käytämme puuta puutuotteita korvaamaan uusiutumattomia tuotteita, teemme samalla ekoteon ja hidastamme kasvihuoneilmiön vaikutuksia. Hallitusohjelman visiomme metsästä tuotavista uusista tuotteista toteutuu huimaa vauhtia. Tuotekehityksen ohella myös kaupallistamiseen ja markkinointiin pitää löytyä rahaa.

Uskon vahvasti, että puupohjaisten tuotteiden kysyntä tulee kasvamaan, sillä ihmiset hakevat yhä enemmät ekologisuutta, kierrätettävyyttä, vastuullisuutta, aitoutta ja luonnonläheisyyttä. Uusien tuotteiden mahdollisuuksia on repullinen. Kyse on siitä pystyvätkö tuotteet olemaan kilpailukykyisiä ja pystyvätkö ne luomaan elämyksen, josta kuluttaja on valmis maksamaan.

Nykypäivän ihmisillä länsimaissa on jo mahdollisuus hankkia yksilöllisiä tuotteita. Tämä on näkynyt jo pitkään esimerkiksi autojen ja vaatteiden tuunauksessa. Luulen että omien rakennusten tuunauksessa olemme vasta alkumetreillä. Harvalla on vara kaiverruttaa reliefejä rakennuksiinsa, mutta uudentyyppinen tekniikka tuonee puulla tuunaamisen mahdollisuuden jokaisen ulottuville.

Mitä tämä on sitten vaatinut. Se on vaatinut vahvaa visiota puusta muotoilun elementtinä. Uskoa siihen, että algoritmisen osaamisen avulla voidaan luoda teollisia prosesseja. Jouni Lehmonen on saanut patentin matemaattisesta leikkausmenetelmästä. Jatkokehitysmahdollisuudet ovat huimat.

Mielestäni pienen konnevetisen puumuotoiluyrityksen tarina on rohkaiseva esimerkki luovuudesta. Esimerkki myös siitä, miten eri osaamisaloja yhdistämällä voimme luoda jotain aivan uutta.

Anne Kalmari,

kansanedustaja

Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja