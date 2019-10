Anne Kanerva kehittämään Sarastialle uutta sote- ja maakuntaliiketoimintaa

Anne Kanerva aloitti Sarastia Oy:n sote- ja maakuntapalveluiden johtajana. Tehtävä on Sarastiassa uusi ja nimitys kertoo Sarastian tahtotilasta kasvaa.



- Sillä on merkitystä, miten hyvin – tehokkaasti ja inhimillisesti – julkinen sektori toimii. Haluan olla vaikuttamassa myönteisesti kehitykseen, koska sillä mahdollistetaan hyvinvoinnin lisääminen yhteiskunnassamme, sanoo Anne Kanerva.



- Yhtiössä eletään voimakasta muutosvaihetta alkuvuoden fuusion jälkeen ja suunnitelmissa on samalla uudistaa rohkeasti koko alaa. Siksi muutoksesta inspiroituva Kanerva on palkattu yhtiöön, kertoo Sarastia Oy:n toimitusjohtaja Mika Kantola.



Kanerva tuo Sarastiaan mukanaan reipasrytmistä tekemisen kulttuuria sekä vankkaa asiantuntemusta ja ymmärrystä sosiaali- ja terveydenhuoltoalasta. Myös kokemuksesta modernien teknologioiden ja tekoälyn käytöstä on hyötyä. Kanerva tietää, miten muutossuunnitelmista tulee osa ihmisten arkea ja kuinka uudenlainen tekeminen mahdollistaa paremmat palvelut.



- Onnistuneeseen muutokseen tarvitaan oikeat lähtökohdat. Taitoan ja KuntaPron yhdistyminen teki Sarastiasta ison ja kyvykkään toimijan. Sarastian hallitus ja johto ovat sitoutuneet muuttumaan ja kehittämään. Edellytykset onnistuneeseen muutokseen ovat erinomaiset, Kanerva tiivistää.



Kanervan vapaa-aika kertoo hänestä ihmisenä ja johtajana: uusi kiinnostaa, tasapainosta ja selkeydestä on hyvä pitää huolta. Aivoja tietotyöstä palauttaa liikunta ja kuorolaulu ja innokas sienestäjä saa metsästä voimaa ympäri vuoden. Haasteisiin heittäytyvä Kanerva ajoi tänä kesänä moottoripyöräkortin.



PERUSTIETOA



Anne Kanerva, 44

Koulutus: Terveystieteiden maisteri

Perhe: mies, kolme lasta ja koira

Ura:

Aloitti Sarastialla sote- ja maakunta-asioiden johtajana elokuussa 2019.

Siirtyi Sarastialle IBM Finland Oy:n kehittämisjohtajan tehtävistä.

Työskennellyt muun muassa Kuntien Tiera Oy:n liiketoimintajohtajana ja Espoon kaupungin kaupunkitiedon johtajana sekä FCG International Ltd:llä johto- ja kehitystehtävissä.

Ensimmäinen ammattitutkinto sairaanhoitaja, jossa työssä ollut myös useita vuosia.