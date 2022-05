Anneli Kannolle Väinö Linnan rahaston palkinto

Palkintoperusteluissa todetaan:

"Kirjailija Anneli Kanto on 15 vuodessa noussut suurten suomalaisten eepikkojen eturiviin. Hänen 1600-luvulle sijoittuva esikoisromaaninsa Piru, kreivi, noita ja näyttelijä sai kiitosta tyylistään ja huolellisesta historiallisesta ajankuvastaan. Veriruusut, Pyöveli, Lahtarit ja Rottien pyhimys ovat kaikki mestarillisia historiallisia romaaneja.

Kanto on ollut erittäin tuottelias kirjailija, jonka lasten- ja nuortenkirjat ovat samalla tavalla lukijoitaan kunnioittavia kuin hänen romaaninsakin. Kirjoissa on aina kunnon tarina ja niitä luonnehtii riemastuttavan rikas kieli. Anneli Kanto on kirjoittanut myös toistakymmentä näytelmää, niin lapsille, nuorille kuin varttuneellekin väelle ja hänen romaaneistaan on jo nyt tehty lukuisia tärkeitä dramatisointeja. Mittava määrä novelleja, novellikokoelmia, lukuisia televisiosarjoja, käsikirjoituksia – niistä osa tiimin jäsenenä, mikä puolestaan kuvastaa hänessä arvokasta piirrettä, hyvää yhteistyöhenkeä ja -kykyä."