Anneli Kannon Rottien pyhimys ja Niillas Holmbergin Halla Helle Runeberg-palkinnon ehdokkaiksi

Valitsijaraati, johon kuuluivat tänä vuonna kirjailija Johanna Hulkko, kriitikko Vesa Rantama ja kirjallisuustoimittaja Camilla Lindberg perustelevat valintoja seuraavasti:

"Niillas Holmbergin Halla Helle on säkenöivä aate- ja kehitysromaani, jossa tehdään syvä, psykologinen matka ihmiseen, Saamenmaahan ja sen kulttuuriin. Ikiaikaiset romaaniaiheet, unet ja niiden tulkitseminen sekä rakkaus, aukeavat älyllisenä, nykyaikaan juurtuvana taideteoksena, joka soi myös kieltä ja luontoa. […] Romaani herättää lukijassaan epämiellyttäviksikin kasvavia ajatuksia kolonialismista, eksotisoinnista ja dekolonisaatiosta. Se on valinnut myös opettaa, mitä suomalainen nykykirjallisuus harvoin tietoisesti haluaa. Holmbergin filosofinen romaani on paitsi yhteiskunnallinen ja taiteellinen teko myös nöyristelemätön kutsu keskusteluun.”

"Anneli Kannon romaani Rottien pyhimys on runsaan bio- ja historiafiktiovuoden kruununjalokivi. Hattulan kirkon upeiden maalausten syntyä kirjallistavaa romaania elävöittää tieto siitä, että maalareiden henkilöllisyydet eivät ole välittyneet meidän aikaamme saakka. […] Kielenkäytöltään Rottien pyhimys on fantastisen värikäs, rivo ja groteski. Kirja herättää henkiin menneisyyden, jossa kuolemansynnit olisivat totisinta totta ja uskonpuhdistus vasta pilkahdus hussilaisten munkkien silmäkulmassa. Katolinen kirkko on totaalinen vallankäyttäjä, mutta sen varjossa kukkivat monenlaiset maalliset haksahdukset, rakkauskin. Naisen paikkaa taiteilijana luodatessaan romaani on ajankohtaisimmillaan."

Palkinnon saajan valitsee kymmenen ehdokaskirjan joukosta palkintoraati, johon kuuluvat kirjailija Marja-Leena Tiainen, kriitikko Merja Leppälahti ja pohjoismaisen kirjallisuuden väitöskirjatutkija Hanna Lahdenperä. Sanomalehti Uusimaan, Porvoon kaupungin, Suomen Kirjailijaliiton, Suomen arvostelijain liiton ja Finlands Svenska Författareföreningin kirjallisuuspalkinto on perustettu vuonna 1986.