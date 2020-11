Anni Kytömäen Margarita on Finlandia-palkinnon ehdokkaana

Anni Kytömäen kolmas romaani Margarita (Gummerus) pohtii valtiollisten velvollisuuksien noudattamisen hintaa yksilön näkökulmasta. 1950-luvulle sijoittuva kertomus peilautuu monin tavoin ajankohtaisiin teemoihin: ihmisen oikeuteen päättää omasta kehostaan, elämään virusepidemian aikana ja metsäteollisuuden luontovaikutuksiin.

Palkintolautakunta perustelee valintaa seuraavasti: ”Margarita on helmi kirjaksi – tai jokihelmisimpukka, jonka sisältä löytyy yllätys. Teksti asettuu suomalaisten luontokirjailijoiden perinteeseen kaunokirjallisesti korkeatasoisella otteella, lukijansa älynystyröitä hieroen. Samalla romaani on kriiseissä hautuvan uuden ajan ajattelun kuvaus.”

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto on arvoltaan 30 000 euroa. Voittaja julkistetaan 25.11.2020.

Anni Kytömäki (s. 1980) on hämeenkyröläinen kirjailija. Hän on opiskellut luontokartoittajaksi ja hierojaksi mutta työskennellyt järjestösihteerinä ja muusikkona. Kotiseudullaan hän kulkee umpimetsissä ja hiljaisilla teillä, kuuntelee tuulta ja etsii menneisyyden tarinoita, joiden kautta nykyaikaa voisi ymmärtää. Kytömäeltä on aiemmin ilmestynyt palkitut romaanit Kultarinta (2014) ja Kivitasku (2017).