Ansioluettelon kirjoittaminen automatisoituu – uusi CV-kone helpottaa nuorta työnhaussa

- Työnhakuprosessi voi tuntua erityisesti nuorelle hankalalta ja monivaiheiselta. On sekä nuoren että työnantajan etu, mikäli voimme sujuvoittaa edes jotakin osuutta nuorten työelämään siirtymisessä, kommentoi Talous ja nuoret TATin asiantuntija Essi Lehtovaara.

Duunikoutsi-mobiilisovelluksessa nuori suorittaa erilaisia tehtäviä, joiden perusteella nuoren henkilökohtainen osaamisprofiili täydentyy. Tehtävissä esimerkiksi pohditaan omia vahvuuksia ja vapaa-ajalta kertynyttä osaamista. Sovelluksen osaamisprofiili kokoaa kaiken nuoren osaamisen eri elämän osa-alueilta yhteen.

- Duunikoutsin CV-kone on helposti lähestyttävä ja alentaa nuoren kynnystä tarttua työhakukysymyksiin. Sovellus on ytimekäs, selkeä sekä auttaa olennaisen löytämisessä tässä hajanaisessa digimaailmassa. Tulen käyttämään Duunikoutsia ohjatusti, kun käymme läpi työelämäasioita ja kannustaa myös opiskelijoita sovelluksen itsenäiseen käyttöön, suunnittelee Turun normaalikoulun lukion ja Turun kansainvälisen koulun lukion opinto-ohjaaja Jukka Valtanen.

Duunikoutsi-mobiilisovellus auttaa nuorta tunnistamaan omaa osaamistaan

TATin 13-25 -vuotiaille suunnattu Duunikoutsi-mobiilisovellus on työelämävalmentaja, jonka avulla nuori oppii omien vahvuuksien ja taitojen tunnistamista sekä osaamisen sanoittamista. Lisäksi nuori saa tukea työnhakuun aina hakemuksen ja CV:n kirjoittamisesta työhaastatteluun valmistautumiseen. Sovellus on kehitetty oppilaanohjauksen tueksi ja se on käytössä kouluissa. Duunikoutsilla on tällä hetkellä jo 42 800 käyttäjää.

Duunikoutsin CV-kone on toteutettu yhteishankkeessa Turun kaupungin kanssa. Hankkeessa kehitetään digitaalinen työelämätaitojen valmennuskokonaisuus Varsinais-Suomen alueella, jossa hyödynnetään TATin Duunikoutsi-sovellusta. Hankkeen rahoitus tulee ELY-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahastosta sekä Varsinais-Suomen liiton myöntämästä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahasta.