Ansiopäivärahakulut laskivat viime vuonna yli puoli miljardia euroa

Ansiopäivärahaa maksettiin viime vuonna 1,8 miljardia euroa, mikä on 650 miljoonaa ja 26 % edellisvuotta vähemmän. Ansiopäivärahan saajia oli 260 000, joista noin 50 000 oli lomautettuja. Saajien määrä laski 23 % ja lomautettujen määrä 51 % edellisvuodesta.

Uusia työttömyysjaksoja koskevien hakemusten määrä on kuitenkin kasvussa. "Työttömyyskassoissa tunnelma on odottava. Kassojen jäsenten työllisyys on kehittynyt myönteiseen suuntaan viime vuonna ja alkuvuoden aikana. Toisaalta uusia työttömyysjaksoja alkaa nyt aiempaa enemmän. Esimerkiksi maaliskuussa uusien hakemusten määrä nousi kolmanneksella viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Lomautettujen määräkin on ollut jatkuvasti hieman koholla, vaikka massalomautuksista on päästy", Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman toteaa.

"Uusien työttömyysjaksojen lisääntyminen ei vielä ole näkynyt laajasti kassojen maksatuksessa. On kuitenkin mahdollista, että ansiopäivärahan saajien ja etuuskulujen määrät kääntyvät tulevina kuukausina nousuun", Villman sanoo.