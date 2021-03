Ansiopäivärahan euroistaminen vaatii rinnalleen työttömyysturvan tulokäsitteen tarkentamista

YTKbarometri: Työttömyys ja etuusmenot pysyvät korkealla 24.11.2020 07:02:22 EET | Tiedote

Työttömyysluvut kertovat karua kieltä koronan vaikutuksista työllisyyteen ja talouteen. Yleinen työttömyyskassa YTK:n lokakuun tilastojen mukaan työttömiksi ja lomautetuiksi jääneiden määrä jäsenistössä on kasvanut syyskuuhun nähden. Vaikka työttömyys on kesästä vähentynyt, on tilanne silti edelleen poikkeuksellisen huono aiempiin vuosiin verraten.