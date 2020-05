Antiloopin Aviapoliksen kaavamuutosehdotus nytkähti eteenpäin

Antilooppi myi Katajanokalla sijaitsevan entisen makasiinirakennuksen 2.7.2019 14:56:32 EEST | Tiedote

Antilooppi on myynyt Ankkurikatu 5:ssä sijaitsevan vuonna 1907 valmistuneen entisen makasiinirakennuksen Mrec Investment Management Oy:n hallinnoimalle yhtiölle. Arkkitehti Selim A. Lindqvistin suunnittelema jugend-henkinen kiinteistö on sekä kaupunkikuvallisesti että kulttuurihistoriallisesti arvokas. ”Tämä on Antiloopin strategian mukainen myynti. Olemme viime vuosina panostaneet vahvasti itäiseen ja läntiseen kantakaupunkiin, eikä tämä kiinteistö sijaitse Antiloopille strategisella alueella. Lisäksi koimme, että kiinteistö tarvitsi uuden omistajan, joka kehittää rakennusta paremmin ympäristöön soveltuvaan uuteen käyttötarkoitukseen”, Antiloopin toimitusjohtaja Tuomas Sahi kertoo. ”Antilooppi keskittyy jatkossakin toimistokohteiden hankkimiseen ja niiden kehittämiseen, jota tehdään tiiviisti yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa”, Antiloopin sijoitusjohtaja Antti Savilampi lisää. Lisätietoja: ANTILOOPPI Antti Savilampi, CIO +358 50 539 8582 antti.savilampi@antilooppi.fi