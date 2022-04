Antiloopin vastuullisuusraportti 2021 avaa matkaa kohti hiilineutraalia kiinteistöportfoliota

Toimistokiinteistöihin keskittynyt suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi on julkaissut järjestyksessään toisen vastuullisuusraporttinsa. Vastuullisuus on yksi Antiloopin ydinarvoista, ja vastuullisuusnäkökulmat onkin tiiviisti integroitu sekä yrityksen omaan toimintaan että toimitilojen joustaviin, innovatiivisiin ratkaisuihin.

Antilooppi etenee suunnitelmallisesti kohti tavoitettaan hiilineutraalista kiinteistöportfoliosta. Yritys on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja hiilineutraaliin energiankäyttöön globaalin Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen mukaisesti vuoteen 2030 mennessä. Antilooppi allekirjoitti viime vuonna alan ensimmäisten toimijoiden joukossa myös sitoumuksen rakentamisen hiilineutraaliudesta. Suomen energiatehokkuussopimuksen toimitilakiinteistöjen tavoitteet Antilooppi on ylittänyt neljä vuotta etuajassa. Kiinteistöjen etävalvonnan avulla on saavutettu mittava, 1 680 MWh:n vuotuinen energiansäästö. Jätteiden kierrätysastetta on kasvatettu 66 prosenttiin, kun kansallinen kierrätystavoite on 55 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

”Kehitämme olemassa olevaa kiinteistökantaa sekä kiinteistöjä ympäröiviä alueita kestävästi asiakkaita kuunnellen. Olemme tehneet systemaattista, strategista vastuullisuustyötä ja saaneet aikaan loistavia, konkreettisia tuloksia. Työ jatkuu tiiviisti muun muassa kiinteistöjen ympäristösertifiointien, hiilineutraalin tiekartan kehityksen ja uusiutuvan energian parissa. Olemme jo pienentäneet hiilijalanjälkeämme vuosittain, nostaneet tuulisähkön osuuden 50 prosenttiin ja aloittaneet aurinkovoimaloiden rakentamisen. Panostamme myös sähköautojen latauspisteisiin”, Antiloopin Head of Sustainability and Property Management Hannamari Koivula kertoo.

Vastuullisuus kantaa yli työelämän muutoksen

Antilooppi omistaa, kehittää ja hallinnoi työympäristöjä pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Yrityksen ydintä on luoda kekseliäitä tilaratkaisuja, jotka parantavat ihmisten ja ympäristön hyvinvointia sekä joustavat asiakkaan yhä vaikeammin ennustettavien tarpeiden mukaan.

”Yrityksemme vastuullisuusajattelu kiteytyy hyvin POOL-joustotilaratkaisuissa, jotka tarjoavat monipuolisia työskentely- ja kohtaamistiloja muuttuvan työelämän vaatimuksiin. POOLin tavoitteena on olla asiakkaalle aina sopiva, tilat ovat vapaasti vuokrattavissa halutusta sijainnista halutuksi ajaksi. Tarjoamme tarkoituksenmukaisimmat tilat kulloiseenkin tarpeeseen, ja autamme näin ihmisiä sekä yrityksiä menestymään”, Antiloopin toimitusjohtaja Tuomas Sahi kertoo.

Uusin POOL avasi ovensa äskettäin historiallisessa, täysin saneeratussa Siltasaari 10 -kohteessa, jolle on myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti korkeimmalla Suomessa saavutetulla pistemäärällä. POOL-kohteiden määrä kasvaa edelleen ainakin kahdella vuoden 2022 aikana.

”Siltasaari 10 on erinomainen esimerkki monipuolisesta vastuullisuustyöstämme. Rakennuksen elinkaarta pidennettiin saneerauksella, ja tilat on suunniteltu palvelemaan muuttuvaa, modernia työelämää. Kiinteistön palvelut rikastuttavat lähiympäristöä ja tuovat elämää alueelle. Haluamme, että toimitilamme tukevat asiakkaiden hyvinvointia ja tuottavaa työntekoa ilmastotavoitteet huomioiden. Olemmekin parhaillaan hankkimassa kohteelle myös käyttäjien terveyteen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen keskittyvää WELL-sertifiointia”, Koivula jatkaa.

”Olemme ottaneet vastuullisuustyössämme merkittäviä askeleita. Vastuullisuus on strateginen painopisteemme ja osa kaikkien antilooppilaisten työtä. Jatkamme investointejamme kiinteistöportfoliomme vastuullisuuden, laadun ja palveluiden kehittämiseksi sekä asiakaskokemuksen parantamiseksi. Toimintamme ydintä on tarjota viihtyisiä työympäristöjä, jotka edistävät kokonaisvaltaisesti ihmisten hyvinvointia. Viihtyisien työtilojen tarve ei ole kadonnut minnekään, vaikka tarpeen ennustamisesta on tullut haastavampaa. Siksi tarjoamme toimitiloja joustavasti – ja vastuullisesti”, Sahi päättää.