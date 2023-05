Antilooppi jatkaa investointeja uusiutuvaan energiaan – kaksi uutta aurinkovoimalaa käynnistetty

Antilooppi on ottanut käyttöön kaksi uutta aurinkovoimalaa ja nostaa näin aurinkovoimaloidensa lukumäärään kuuteen. Aurinkovoimalat käynnistyivät Tallberginkatu 2:ssa Ruoholahdessa ja Valimotie 21:ssä Pitäjänmäellä. Tallbergintalon aurinkovoimala käynnistettiin 10.5.2023 ja Valimo 21:n 22.5.2023. Voimalat ovat jatkoa Antiloopin aurinkovoiman tuotantoon tekemille investoinneille kiinteistöjensä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Yhtiön ensimmäiset neljä aurinkovoimalaa valmistuivat vuonna 2022.

”Oma uusiutuvan energian tuotanto on energiatehokkuuden parantamisen ohella yksi keskeisimmistä hiilineutraaliustiekarttamme mukaisista toimista. Aurinkovoimalat lisäävät energiaomavaraisuuttamme ja tuottavat puhdasta ja päästötöntä sähköä kiinteistöjemme tarpeisiin, ja on hienoa, että nyt myös Tallbergintalo ja Valimo 21 ovat saaneet omat voimalansa. Tämä on jälleen yksi konkreettinen askel kohti vastuullisuusstrategiamme mukaisia hiilineutraaliustavoitteita. Näin tuemme myös asiakkaidemme vastuullisuustavoitteita ja kasvavia odotuksia liittyen ilmastonmuutoksen hillintään ja vastuullisiin toimitiloihin”, Antiloopin vastuullisuusjohtaja Hannamari Koivula sanoo.

Sähköyhtiö Helenin tuottamat kattorakenteiset voimalat vahvistavat Antiloopin kiinteistöjen energiaomavaraisuutta ja vähentävät tarvittavan ostosähkön määrää. Tallbergintalon voimalassa on yhteensä 70 kattopaneelia ja sen kokonaisteho on 29 kWp. Ensimmäisen vuoden arvioitu energiantuotto on noin 25 MWh. Valimo 21:n voimalassa paneeleita on 85 kpl ja se on kokonaisteholtaan 35 kWp. Voimalan energiantuotto ensimmäisen vuoden aikana on arviolta 32 MWh. Kaikkien tähän mennessä rakennettujen Antiloopin aurinkovoimaloiden vuosituotantoarvio on yhteensä noin 284 MWh.

Kunnianhimoisin tavoittein kohti hiilineutraaliutta

Antilooppi aikoo käynnistää vähintään kuusi uutta aurinkovoimalaa vuonna 2023. Näistä Verkkosaaressa sijaitsevan Hermannin Rantatie 10 voimalan odotetaan valmistuvan lähiaikoina. Voimaloiden toteuttamista koskevat selvitykset etenevät kovaa vauhtia Hakaniemen Siltasaari 10:ssä, Ruoholahden Itämerentalossa ja Punavuoren Merikorttelissa.

Aurinkovoimainvestoinnit heijastavat Antiloopin sitoutumista vihreän siirtymän vauhdittamiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Yhtiö tunnetaan pitkäjänteisestä vastuullisuustyöstään ja halustaan edistää kiinteistöalan kestävää kehitystä edelläkävijöiden joukossa. Tavoitteena siintää täysin hiilineutraali kiinteistöportfolio vuoteen 2030 mennessä.

Yhtiö etenee määrätietoisesti vastuullisuustyössään. Kaikki Antiloopin kiinteistöt käyttävät 100 % uusiutuvaa sähköä, ja jo kymmenen kohteen lämmitys on peräisin uusiutuvista energialähteistä. Tallbergintalostakin löytyvät Antiloopin POOL-joustotilat lanseerattiin äskettäin täysin hiilineutraalina konseptina. Lisäksi yhtiö aikoo ympäristösertifioida koko kiinteistökantansa arvostetuilla BREEAM- tai LEED-sertifioinneilla vuoden 2023 aikana. Valimo 21:lle on jo aiemmin myönnetty BREEAM In-Use Very Good -sertifikaatti, ja seuraavaksi yhtiö tähtää sen nostamiseen Excellent-tasolle. Tallbergintalo on juuri toukokuussa saavuttanut BREEAM -sertifioinnin.