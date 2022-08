Antilooppi käynnistää syksyllä viisi aurinkovoimalaa, joista ensimmäinen valmistui elokuun alussa Quartetto-yrityspuistoon

Linnoitustie 9:ssä sijaitsevan aurinkovoimalan käyttöönotto on tärkeä etappi Antiloopin vastuullisuustyössä, joka tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Yhtiö kulkee kohti vastuullisuusstrategiansa mukaisia ilmastotavoitteita edistämällä paitsi uusiutuvan energian käyttöä, myös sen tuotantoa.

”Uusiutuvalla energialla on merkittävä rooli hiilineutraaliutemme saavuttamisessa, ja haluamme siksi panostaa energiaomavaraisuuteen ja kiinteistöjemme energian tuotantomuotoihin. Omien aurinkovoimaloiden tuottama sähkö on yksi konkreettinen askel tiekartassamme kohti näitä tavoitteita”, Antiloopin vastuullisuusjohtaja Hannamari Koivula iloitsee.

Aurinkoenergia on uusiutuvaa ja täysin päästötöntä energiaa, joka auttaa osaltaan hillitsemään kiinteistöistä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Quartetto Business Parkissa sijaitseva aurinkovoimala on toteutettu sähköyhtiö Helenin toimesta, ja se on kooltaan 50 kWP. Kiinteistön katolle on asennettu yhteensä 135 aurinkopaneelia, jotka tuottavat vuodessa arviolta 44 MWh edestä energiaa.

Ensimmäisessä vaiheessa Antilooppi ottaa käyttöön viisi uutta aurinkovoimalaa syksyn aikana yhteensä noin 255 MWh edestä. Lisäksi yhtiö selvittää parhaillaan aktiivisesti aurinkoenergian tuotantomahdollisuuksia myös muissa kiinteistöissään.

Uusiutuvan energian ohella Antilooppi edistää ilmastotavoitteitaan panostamalla kiinteistöjensä energiatehokkuuteen ja hyödyntämällä uusiutuvaa sähköä koko kiinteistöportfoliossaan. Myös uusiutuvan lämmön osuutta pyritään jatkuvasti lisäämään. Viimeaikaiset energiavastuullisuusteot tukevat paitsi Antiloopin omia tavoitteita, myös asiakkaiden kasvavia odotuksia toimitilojen vastuullisuudesta.

”Konkreettiset vastuullisuusteot, kuten energiavalinnat, ovat tänä päivänä entistä tärkeämpiä asiakkaillemme. Olemme iloisia siitä, että vastuullisuustyömme kautta voimme edesauttaa asiakkaidemme omia vastuullisuustavoitteita”, Koivula toteaa.