Antilooppi kehittää asiakaslähtöistä toimintaansa ja vahvistaa organisaatiotaan nimittämällä uusia vastuuhenkilöitä

Kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi vahvistaa asiakaspalveluaan useiden uusien rekrytointien avulla.

Yhtiön kaupallisena johtajana on aloittanut Jussi Snällström (DI, 49 v). Snällströmin vastuualueena on vuokrauksen ja myynnin johtamisen lisäksi yhtiön kaupallisten konseptien ja palveluiden kehitys, viestintä ja markkinointi. Snällström on aiemmin toiminut kiinteistöalan myynnin ja asiakkuuksien johtamisen tehtävissä muiden muassa JLL:ssä, Technopolis Oyj:ssä, ISS Palvelut Oy:ssä ja Procofin Oy:ssä.

Laura Kemppinen (DI, 32 v) on aloittanut Antiloopin portfoliojohtajana vastuualueenaan Hakaniemen, Sörnäisten, Vallilan ja Aviapoliksen kiinteistöt sekä asiakkaat. Kemppinen on ollut Antiloopissa vuodesta 2017 lähtien omaisuudenhoidon vastuu- ja johtotehtävissä.

Markku Määttä (DI, 36 v) aloittaa kesäkuussa niin ikään portfoliojohtajana. Määttä vastaa Helsingin läntisen kantakaupungin ja Ruoholahden kiinteistöistä sekä asiakkaista. Määtällä on yli 12 vuoden kokemus kiinteistöalalta. Ennen Antilooppia hän oli töissä Cromwell Property Groupissa asset management -tehtävissä.

Uutena leasing managerina on aloittanut Nina Koskinen. Hän on aikaisemmin työskennellyt account managerina Technopolis Oyj:ssä.

“Rekrytointien ansiosta kykenemme jatkossa entistä laadukkaampaan yhteistyöhön asiakkaiden kanssa ja pystymme ennakoimaan heidän tarpeitaan aiempaa paremmin”, Antiloopin omaisuuden hoidosta vastaava johtaja Esa Mattila sanoo.